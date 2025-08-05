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На Вінниччині викрили чоловіка, який їхав за кордон з фальшивим IT-відрядженням

22:36, 5 серпня 2025
28-річний мешканець Кіровоградщини намагався виїхати за кордон за підробленими документами.
На Вінниччині викрили чоловіка, який їхав за кордон з фальшивим IT-відрядженням
Фото: ДПСУ
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В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники зупинили чоловіка, який намагався залишити країну за підробленими документами. Про це поінформувало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На виїзд з України прибув 28-річний мешканець Кіровоградщини, надавши як підставу для перетину кордону документи, що підтверджують бронювання, а також наказ і посвідчення про відрядження. Проте, під час співбесіди виявилось, що «відкомандирований» не орієнтується в порядку їх отримання та навіть не має жодного зв’язку з керівником ІТ-фірми, яка офіційно займається програмним забезпеченням, веброзробкою та наданням інформаційних послуг.

«Щоб розставити всі крапки над «і», прикордонники зв’язалися з посадовцем, чий підпис красувався на наказі. З’ясувалося, що той уже тиждень перебуває за кордоном і жодних документів цьому громадянину не підписував», - заявили у ДПСУ.

Чоловікові відмовлено у пропуску через державний кордон. За фактом правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

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прикордонники Державна прикордонна служба

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