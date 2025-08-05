На Вінниччині викрили чоловіка, який їхав за кордон з фальшивим IT-відрядженням

28-річний мешканець Кіровоградщини намагався виїхати за кордон за підробленими документами.

Фото: ДПСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники зупинили чоловіка, який намагався залишити країну за підробленими документами. Про це поінформувало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На виїзд з України прибув 28-річний мешканець Кіровоградщини, надавши як підставу для перетину кордону документи, що підтверджують бронювання, а також наказ і посвідчення про відрядження. Проте, під час співбесіди виявилось, що «відкомандирований» не орієнтується в порядку їх отримання та навіть не має жодного зв’язку з керівником ІТ-фірми, яка офіційно займається програмним забезпеченням, веброзробкою та наданням інформаційних послуг.

«Щоб розставити всі крапки над «і», прикордонники зв’язалися з посадовцем, чий підпис красувався на наказі. З’ясувалося, що той уже тиждень перебуває за кордоном і жодних документів цьому громадянину не підписував», - заявили у ДПСУ.

Чоловікові відмовлено у пропуску через державний кордон. За фактом правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.