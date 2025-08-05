Володимир Зеленський заявив, що програма контрактів на військову службу 18-24 буде розширена, включно зі збільшенням віку та умов укладення

Програма контрактів 18–24 має бути розширена – обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту – Володимир Зеленський.

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Міноборони, Генштаб і команда Офісу Президента представить розширений формат контрактів на військову службу, яка наразі розрахована на осіб віком від 18 до 24 років. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Контракти 18–24. Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі» – зазначив Зеленський.

Так, він розповів, що провів наради з військовим командуванням, з урядовцями, а також провів Ставку.

Президент зауважив, що «стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити».

«Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів», підкреслив Президент.

Також він «доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів». «Гроші на це є», додав він.

Крім того, йшлося про розширення можливостей купувати пікапи.

«Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко», зазначив він.

Також, за словами Зеленського, обговорювалося чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження. «На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також», зазначив він.

«Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки – до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання» – підсумував Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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