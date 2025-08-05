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Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

15:42, 5 августа 2025
Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения
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Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса Президента представят расширенный формат контрактов на военную службу, которая сейчас рассчитана на лиц в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Контракты 18–24. Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали», – отметил Зеленский.

Так, он рассказал, что провел совещания с военным командованием, с чиновниками, а также провел Ставку.

Президент отметил, что «стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые нужно внедрить».

«Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов», подчеркнул Президент.

Также он «поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов». «Деньги на это есть», добавил он.

Кроме того, речь шла о расширении возможностей покупать пикапы.

«То есть должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов. Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро», – отметил он.

Также, по словам Зеленского, обсуждался чувствительный вопрос затягивания выполнения решений о награждении. «К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество разнообразных подписей и согласований. Нужно цифровизировать и эту сферу также», – отметил он.

«Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки – до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении», – подытожил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

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