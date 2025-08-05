Трамп угрожает Индии тарифами из-за российской нефти и называет падение цен на энергоносители путем остановки Путина

Дональд Трамп заявил, что остановить Путина можно снижением цен на энергоресурсы, и пригрозил Индии новыми тарифами.

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Президент США Дональд Трамп, которого цитирует Clash Report, сделал ряд громких заявлений по вопросам международной политики, энергетики и внешней торговли. В частности, он считает, что остановить агрессию РФ можно снижением цен на энергоресурсы, и пригрозил Индии новыми тарифами из-за российской нефти.

«Если цены упадут — Путин перестанет убивать людей»

Трамп заявил, что снижение цен на энергоресурсы — один из ключевых инструментов, который, по его мнению, может остановить агрессию России.

«Если цены на энергоресурсы упадут, Путин перестанет убивать людей», — подчеркнул он.

Угроза Индии: пошлины из-за российской нефти

Также Трамп резко высказался в адрес Индии. Он обвинил страну в закупке российской нефти и заявил о намерении существенно повысить таможенные пошлины.

«Индия — страна с самыми высокими тарифами. Я скоро подниму тарифы на Индию из-за российской нефти», — сказал Трамп.

По его словам, новые пошлины могут быть введены в течение 24 часов.

Ранее Дональд Трамп уже объявлял о введении нового тарифа в размере 25% на индийские товары. По его словам, несмотря на дружественные отношения между США и Индией, объем двусторонней торговли оставался низким из-за «слишком высоких тарифов» со стороны Индии — одних из самых высоких в мире.

Кроме того, он обвинил Нью-Дели в применении «самых жестких и отвратительных немонетарных торговых барьеров».

Трамп также раскритиковал Индию за масштабные закупки энергоресурсов и военного оборудования у России. Он подчеркнул, что Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской энергии, несмотря на призывы международного сообщества прекратить поддержку Москвы на фоне войны против Украины.

Перед этим президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о новом дедлайне для России, потребовав прекратить войну в Украине в течение 10 дней. В случае невыполнения этого требования США готовы ввести импортные пошлины, хотя сам Трамп выразил сомнения в их эффективности.

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