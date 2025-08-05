В ГНС объяснили, какие налоги не платит ФЛП на едином налоге

ФЛП-единщики не уплачивают ряд налогов.

Фото: finteco.com.ua

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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, что плательщики единого налога, работающие на упрощенной системе, имеют ряд налоговых преимуществ. В частности, они освобождаются от обязанности начислять, уплачивать и подавать отчетность по некоторым налогам.

Согласно п. 297.1 ст. 297 Налогового кодекса Украины, ФЛП-единщики не уплачивают:

▪ налог на прибыль предприятий — кроме случаев, предусмотренных, в частности, пп. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 НКУ;

▪ НДФЛ — с доходов, полученных в рамках упрощенной системы;

▪ НДС — по операциям на территории Украины (с исключениями);

▪ земельный налог — за участки, используемые в хозяйственной деятельности (кроме случаев сдачи в аренду);

▪ рентную плату за воду — (для плательщиков 4-й группы).

Однако при этом ФЛП обязан:

уплачивать другие налоги на общих основаниях, если того требует закон;

выполнять функции налогового агента при выплате доходов физическим лицам.

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