Практика судів
  1. В Україні

У ДПС пояснили, які податки не сплачує ФОП на єдиному податку

22:18, 5 серпня 2025
ФОП-єдинники не сплачують низку податків.
У ДПС пояснили, які податки не сплачує ФОП на єдиному податку
Фото: finteco.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС У Київській області нагадало, що платники єдиного податку, які працюють на спрощеній системі, мають низку податкових переваг. Зокрема, вони звільняються від обов’язку нараховувати, сплачувати та подавати звітність із деяких податків.

Згідно з п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України, ФОП-єдинники не сплачують:

▪ податок на прибуток підприємств , крім випадків, передбачених, зокрема, п.п. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 ПКУ;

▪ ПДФО — із доходів, отриманих у межах спрощеної системи;

▪ ПДВ — за операціями на території України (за винятками);

▪ земельний податок — за ділянки, що використовуються у госпдіяльності (крім випадків здачі в оренду);

▪ рентну плату за воду (для платників 4 групи).

Але водночас ФОП зобов’язаний:

- сплачувати інші податки на загальних підставах, якщо цього вимагає закон;

- виконувати функції податкового агента при виплаті доходів фізичним особам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

Аудит повноважень Державної судової адміністрації заплановано на 2026 рік – Вища рада правосуддя

Для Вищої ради правосуддя, ВККС та Ради суддів України функціональний аудит заплановано на 2027 рік.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Володимир Зеленський заявив, що програма контрактів на військову службу 18-24 буде розширена, включно зі збільшенням віку та умов укладення

Програма контрактів 18–24 має бути розширена – обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту – Володимир Зеленський.

Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій

Фонд розвитку інновацій належить до сфери управління Мінцифри.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео