У ДПС пояснили, які податки не сплачує ФОП на єдиному податку

ФОП-єдинники не сплачують низку податків.

Фото: finteco.com.ua

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Головне управління ДПС У Київській області нагадало, що платники єдиного податку, які працюють на спрощеній системі, мають низку податкових переваг. Зокрема, вони звільняються від обов’язку нараховувати, сплачувати та подавати звітність із деяких податків.

Згідно з п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України, ФОП-єдинники не сплачують:

▪ податок на прибуток підприємств , крім випадків, передбачених, зокрема, п.п. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 ПКУ;

▪ ПДФО — із доходів, отриманих у межах спрощеної системи;

▪ ПДВ — за операціями на території України (за винятками);

▪ земельний податок — за ділянки, що використовуються у госпдіяльності (крім випадків здачі в оренду);

▪ рентну плату за воду (для платників 4 групи).

Але водночас ФОП зобов’язаний:

- сплачувати інші податки на загальних підставах, якщо цього вимагає закон;

- виконувати функції податкового агента при виплаті доходів фізичним особам.

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