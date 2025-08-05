Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку «Місто Банк» — НБУ виграв справу

Верховний Суд 28 липня 2025 року скасував рішення судів попередніх інстанцій та остаточно підтвердив правомірність дій Національного банку України щодо виведення з ринку АТ «Місто Банк». Про це повідомила пресслужба НБУ.
Судова перемога НБУ
Касаційну скаргу НБУ розглядали після кількох років судових процесів. Верховний Суд визнав законними:
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
Що зазначив суд
Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій помилково застосували норми законодавства, зокрема:
Суди без належних підстав переоцінили професійні судження НБУ, не врахували виключні повноваження регулятора, та безпідставно надали перевагу аргументам позивача.
Чому банк вивели з ринку
«АТ "Місто Банк" безпідставно обліковувало на балансі цілісний майновий комплекс з виробництва та переробки сої, що призвело до порушення нормативів ліквідності банку. Зменшення нормативів достатності регулятивного капіталу та достатності основного капіталу до від’ємних значень стало підставою для прийняття рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
Передісторія справи
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