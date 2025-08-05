Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку «Місто Банк» — НБУ виграв справу

Регулятор довів правомірність своїх дій після кількох років судових розглядів, що тривали з 2021 року за позовом акціонера банку Івана Фурсіна.

Джерело фото: delo.ua

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Верховний Суд 28 липня 2025 року скасував рішення судів попередніх інстанцій та остаточно підтвердив правомірність дій Національного банку України щодо виведення з ринку АТ «Місто Банк». Про це повідомила пресслужба НБУ.

Судова перемога НБУ

Касаційну скаргу НБУ розглядали після кількох років судових процесів. Верховний Суд визнав законними:

віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

відкликання банківської ліцензії;

ліквідацію банку.

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Що зазначив суд

Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій помилково застосували норми законодавства, зокрема:

Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

статті 266-1 Кодексу адміністративного судочинства.

Суди без належних підстав переоцінили професійні судження НБУ, не врахували виключні повноваження регулятора, та безпідставно надали перевагу аргументам позивача.

Чому банк вивели з ринку

«АТ "Місто Банк" безпідставно обліковувало на балансі цілісний майновий комплекс з виробництва та переробки сої, що призвело до порушення нормативів ліквідності банку. Зменшення нормативів достатності регулятивного капіталу та достатності основного капіталу до від’ємних значень стало підставою для прийняття рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Передісторія справи

14 грудня 2020 року Правління НБУ визнало АТ «Місто Банк» неплатоспроможним через зниження нормативів капіталу більш як на 50%. Причина — втрата активу: підприємства з переробки сої в Херсонській області.

97,18% акцій банку належить Івану Фурсіну. У березні 2021 року він звернувся до Окружного адмінсуду Києва з позовом про скасування рішень НБУ.

У січні 2022 року позов було задоволено. Апеляція у вересні 2022 року залишила це рішення без змін.

Верховний Суд 14 червня 2023 року повернув справу на новий розгляд, однак і наступні інстанції знову стали на бік позивача.

Остаточну крапку поставлено 28 липня 2025 року, коли Верховний Суд визнав дії НБУ правомірними та підтвердив законність ліквідації банку.

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