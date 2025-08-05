Практика судів
  1. В Україні
  2. / Судова практика

Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку «Місто Банк» — НБУ виграв справу

16:27, 5 серпня 2025
Регулятор довів правомірність своїх дій після кількох років судових розглядів, що тривали з 2021 року за позовом акціонера банку Івана Фурсіна.
Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку «Місто Банк» — НБУ виграв справу
Джерело фото: delo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд 28 липня 2025 року скасував рішення судів попередніх інстанцій та остаточно підтвердив правомірність дій Національного банку України щодо виведення з ринку АТ «Місто Банк». Про це повідомила пресслужба НБУ.

Судова перемога НБУ

Касаційну скаргу НБУ розглядали після кількох років судових процесів. Верховний Суд визнав законними:

  • віднесення банку до категорії неплатоспроможних;
  • відкликання банківської ліцензії;
  • ліквідацію банку.

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Що зазначив суд

Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій помилково застосували норми законодавства, зокрема:

  • Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
  • статті 266-1 Кодексу адміністративного судочинства.

Суди без належних підстав переоцінили професійні судження НБУ, не врахували виключні повноваження регулятора, та безпідставно надали перевагу аргументам позивача.

Чому банк вивели з ринку

«АТ "Місто Банк" безпідставно обліковувало на балансі цілісний майновий комплекс з виробництва та переробки сої, що призвело до порушення нормативів ліквідності банку. Зменшення нормативів достатності регулятивного капіталу та достатності основного капіталу до від’ємних значень стало підставою для прийняття рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Передісторія справи

  • 14 грудня 2020 року Правління НБУ визнало АТ «Місто Банк» неплатоспроможним через зниження нормативів капіталу більш як на 50%. Причина — втрата активу: підприємства з переробки сої в Херсонській області.
  • 97,18% акцій банку належить Івану Фурсіну. У березні 2021 року він звернувся до Окружного адмінсуду Києва з позовом про скасування рішень НБУ.
  • У січні 2022 року позов було задоволено. Апеляція у вересні 2022 року залишила це рішення без змін.
  • Верховний Суд 14 червня 2023 року повернув справу на новий розгляд, однак і наступні інстанції знову стали на бік позивача.
  • Остаточну крапку поставлено 28 липня 2025 року, коли Верховний Суд визнав дії НБУ правомірними та підтвердив законність ліквідації банку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд НБУ судова практика банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аудит повноважень Державної судової адміністрації заплановано на 2026 рік – Вища рада правосуддя

Для Вищої ради правосуддя, ВККС та Ради суддів України функціональний аудит заплановано на 2027 рік.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Володимир Зеленський заявив, що програма контрактів на військову службу 18-24 буде розширена, включно зі збільшенням віку та умов укладення

Програма контрактів 18–24 має бути розширена – обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту – Володимир Зеленський.

Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій

Фонд розвитку інновацій належить до сфери управління Мінцифри.

Позиція Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації не означає, що її треба застосовувати в усіх справах – суд скасував наказ ТЦК про призов заброньованого і зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу

Апеляційний адміністративний суд пояснив, що заброньованого чоловіка, який був призваний внаслідок протиправного наказу ТЦК, можна звільнити з військової служби, а позиція Верховного Суду щодо незворотності незаконної мобілізації не є позицією у зразковій справі, тобто, не повинна застосовуватися в усіх випадках.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео