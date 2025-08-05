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ТЦК не мають права застосовувати силу — омбудсмен Дмитро Лубінець

15:14, 5 серпня 2025
Дмитро Лубінець заявив, що кожен випадок щодо неправомірних дій ТЦК ретельно перевіряється.
ТЦК не мають права застосовувати силу — омбудсмен Дмитро Лубінець
Фото: ukrinform.com
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Уповноважений Верховної Ради з прав Людини Дмитро Лубінець заявив, що Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку представників ТЦК та СП.

Він підкреслив, що йдеться про незаконне утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили та інші неправомірні дії.

Дмитро Лубінець наголосив, що кожен випадок ретельно перевіряється.

«Як Омбудсман я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності.

Наголошую: навіть під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення чи утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Громадяни ж теж мають дотримуватися чинних норм», - заявив він.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що апеляційний адміністративний суд пояснив, що заброньованого чоловіка, який був призваний внаслідок протиправного наказу ТЦК, можна звільнити з військової служби, а позиція Верховного Суду щодо незворотності незаконної мобілізації не є позицією у зразковій справі, тобто, не повинна застосовуватися в усіх випадках.

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омбудсмен ТЦК мобілізація

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