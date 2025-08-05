Вступникам потрібно підтвердити місце навчання – як це зробити через електронний кабінет

Усі абітурієнти, які отримали рекомендацію до зарахування, повинні підтвердити бажання навчатись в обраному ЗВО. Про це повідомили у підтримці абітурієнтів КНУ імені Тараса Шевченка.
Як підтвердити місце навчання?
У кабінеті вступника необхідно підписати заяву до зарахування за допомогою:
Підпис виконується в особистому електронному кабінеті.
Що робити, якщо немає доступу до КЕП?
У КНУ вказують, що для вступників з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, які не можуть отримати КЕП, дозволяється:
Хто може отримати е-підпис?
Вступники 18+ — можуть отримати е-підпис на ID-картку або через Дія.Підпис.
Вступники до 18 років — можуть отримати е-підпис у одного з кваліфікованих надавачів електронних послуг, надавши:
Як оформити е-підпис?
Найшвидше це можна зробити онлайн:
Як підписати документ е-підписом?
Зазначимо, що Міністерство освіти і науки повідомило про завершення етапу подання заяв на вступ до закладів вищої освіти. Уже до 6 серпня вступники отримають результати — саме тоді стане відомо, хто отримає рекомендацію до зарахування.
Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про завершення вступної кампанії 2025 року. За його словами, цьогорічна кампанія засвідчила активність вступників та широкий географічний інтерес — абітурієнти обирали як столичні, так і регіональні університети, але в лідерах Львів та Київ.
Водночас Сергій Бабак зазначив, що цьогорічний рівень вступної активності спростовує побоювання щодо масового виїзду українських абітурієнтів за кордон.
ТОП-3 найпопулярніших ЗВО серед вступників на бакалаврат:
У десятку також увійшли КПІ імені Ігоря Сікорського, Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Ю. Федьковича, Прикарпатський імені В. Стефаника, КНЕУ, Харківський імені В. Каразіна та Волинський імені Лесі Українки.
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