Вступникам потрібно підтвердити місце навчання – як це зробити через електронний кабінет

Як підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті.

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Усі абітурієнти, які отримали рекомендацію до зарахування, повинні підтвердити бажання навчатись в обраному ЗВО. Про це повідомили у підтримці абітурієнтів КНУ імені Тараса Шевченка.

Як підтвердити місце навчання?

У кабінеті вступника необхідно підписати заяву до зарахування за допомогою:

електронного підпису (ЕЦП/КЕП);

або Дія.Підпису.

Підпис виконується в особистому електронному кабінеті.

Що робити, якщо немає доступу до КЕП?

У КНУ вказують, що для вступників з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, які не можуть отримати КЕП, дозволяється:

завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви у кабінет вступника;

якщо електронного кабінету немає — надіслати документи безпосередньо до закладу освіти.

Хто може отримати е-підпис?

Вступники 18+ — можуть отримати е-підпис на ID-картку або через Дія.Підпис.

Вступники до 18 років — можуть отримати е-підпис у одного з кваліфікованих надавачів електронних послуг, надавши:

заяву у довільній формі зі згодою одного з батьків/опікунів;

копію свідоцтва про народження;

обов’язкова присутність з оригіналом паспорта.

Як оформити е-підпис?

Найшвидше це можна зробити онлайн:

через портал "Дія"

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Як підписати документ е-підписом?

Обрати постачальника е-послуг зі списку. Завантажити файл з особистим ключем (з флешки, комп’ютера або хмари). Ввести пароль доступу до ключа.

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки повідомило про завершення етапу подання заяв на вступ до закладів вищої освіти. Уже до 6 серпня вступники отримають результати — саме тоді стане відомо, хто отримає рекомендацію до зарахування.

Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про завершення вступної кампанії 2025 року. За його словами, цьогорічна кампанія засвідчила активність вступників та широкий географічний інтерес — абітурієнти обирали як столичні, так і регіональні університети, але в лідерах Львів та Київ.

Водночас Сергій Бабак зазначив, що цьогорічний рівень вступної активності спростовує побоювання щодо масового виїзду українських абітурієнтів за кордон.

ТОП-3 найпопулярніших ЗВО серед вступників на бакалаврат:

Львівський національний університет імені Івана Франка — 44 тис. заяв Національний університет «Львівська політехніка» — 41 769 КНУ імені Тараса Шевченка — 34 120

У десятку також увійшли КПІ імені Ігоря Сікорського, Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Ю. Федьковича, Прикарпатський імені В. Стефаника, КНЕУ, Харківський імені В. Каразіна та Волинський імені Лесі Українки.

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