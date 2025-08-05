Поступающим нужно подтвердить место обучения — как это сделать через электронный кабинет

Как подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете.

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Все абитуриенты, получившие рекомендацию к зачислению, должны подтвердить желание учиться в выбранном вузе. Об этом сообщили в поддержке абитуриентов КНУ имени Тараса Шевченко.

Как подтвердить место обучения?

В кабинете абитуриента необходимо подписать заявление о зачислении с помощью:

электронной подписи (ЭЦП/КЭП);

или Дія.Підпис.

Подпись выполняется в личном электронном кабинете.

Что делать, если нет доступа к КЭП?

В КНУ указывают, что для абитуриентов с временно оккупированных территорий или из-за границы, которые не могут получить КЭП, разрешается:

загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления в кабинет абитуриента;

если электронного кабинета нет — отправить документы напрямую в учебное заведение.

Кто может получить электронную подпись?

Абитуриенты от 18 лет — могут получить ЭЦП на ID-карту или через Дія.Підпис.

Абитуриенты до 18 лет — могут получить ЭЦП у одного из квалифицированных поставщиков электронных услуг, предоставив:

заявление в свободной форме с согласием одного из родителей/опекунов;

копию свидетельства о рождении;

обязательное присутствие с оригиналом паспорта.

Как оформить электронную подпись?

Самый быстрый способ — онлайн:

через портал "Дія"

Инструкция на YouTube

Инструкция на YouTube через "Приват24" или другие банки

Инструкция на примере Приват24

Как подписать документ ЭЦП?

Выбрать поставщика электронных доверительных услуг из списка. Загрузить файл с личным ключом (с флешки, компьютера или облака). Ввести пароль доступа к ключу.

Отметим, что Министерство образования и науки сообщило о завершении этапа подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Уже до 6 августа абитуриенты получат результаты — именно тогда станет известно, кто получит рекомендацию к зачислению.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.

В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.

ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 44 тыс. заявлений Национальный университет «Львовская политехника» — 41 769 КНУ имени Тараса Шевченко — 34 120

В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.

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