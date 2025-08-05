Практика судов
  1. В Украине

Поступающим нужно подтвердить место обучения — как это сделать через электронный кабинет

15:51, 5 августа 2025
Как подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете.
Поступающим нужно подтвердить место обучения — как это сделать через электронный кабинет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Все абитуриенты, получившие рекомендацию к зачислению, должны подтвердить желание учиться в выбранном вузе. Об этом сообщили в поддержке абитуриентов КНУ имени Тараса Шевченко.

Как подтвердить место обучения?

В кабинете абитуриента необходимо подписать заявление о зачислении с помощью:

  • электронной подписи (ЭЦП/КЭП);
  • или Дія.Підпис.

Подпись выполняется в личном электронном кабинете.

Что делать, если нет доступа к КЭП?

В КНУ указывают, что для абитуриентов с временно оккупированных территорий или из-за границы, которые не могут получить КЭП, разрешается:

  • загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления в кабинет абитуриента;
  • если электронного кабинета нет — отправить документы напрямую в учебное заведение.

Кто может получить электронную подпись?

Абитуриенты от 18 лет — могут получить ЭЦП на ID-карту или через Дія.Підпис.

Абитуриенты до 18 лет — могут получить ЭЦП у одного из квалифицированных поставщиков электронных услуг, предоставив:

  • заявление в свободной форме с согласием одного из родителей/опекунов;
  • копию свидетельства о рождении;
  • обязательное присутствие с оригиналом паспорта.

Как оформить электронную подпись?

Самый быстрый способ — онлайн:

Как подписать документ ЭЦП?

  1. Выбрать поставщика электронных доверительных услуг из списка.
  2. Загрузить файл с личным ключом (с флешки, компьютера или облака).
  3. Ввести пароль доступа к ключу.

Отметим, что Министерство образования и науки сообщило о завершении этапа подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Уже до 6 августа абитуриенты получат результаты — именно тогда станет известно, кто получит рекомендацию к зачислению.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.

В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.

ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:

  1. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 44 тыс. заявлений
  2. Национальный университет «Львовская политехника» — 41 769
  3. КНУ имени Тараса Шевченко — 34 120

В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МОН Украины обучение студенты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео