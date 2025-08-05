Поступающим нужно подтвердить место обучения — как это сделать через электронный кабинет

Все абитуриенты, получившие рекомендацию к зачислению, должны подтвердить желание учиться в выбранном вузе. Об этом сообщили в поддержке абитуриентов КНУ имени Тараса Шевченко.
Как подтвердить место обучения?
В кабинете абитуриента необходимо подписать заявление о зачислении с помощью:
Подпись выполняется в личном электронном кабинете.
Что делать, если нет доступа к КЭП?
В КНУ указывают, что для абитуриентов с временно оккупированных территорий или из-за границы, которые не могут получить КЭП, разрешается:
Кто может получить электронную подпись?
Абитуриенты от 18 лет — могут получить ЭЦП на ID-карту или через Дія.Підпис.
Абитуриенты до 18 лет — могут получить ЭЦП у одного из квалифицированных поставщиков электронных услуг, предоставив:
Как оформить электронную подпись?
Самый быстрый способ — онлайн:
Как подписать документ ЭЦП?
Отметим, что Министерство образования и науки сообщило о завершении этапа подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Уже до 6 августа абитуриенты получат результаты — именно тогда станет известно, кто получит рекомендацию к зачислению.
Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.
В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.
ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:
В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.
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