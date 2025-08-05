Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КУС ВС за июнь

В обзоре представлены актуальные правовые позиции за июнь 2025 года.

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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС за июнь 2025 года.

В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– отсутствие приказа представителя оккупационной власти о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его вины в коллаборационной деятельности, заключавшейся в фактическом руководстве предприятием, при наличии других собранных по делу доказательств в их совокупности, в том числе показаний свидетелей в судебном заседании и исследованных письменных доказательств;

– применение огнестрельного оружия жителем многоквартирного дома путем выстрелов через входную дверь собственной квартиры в сторону мест общего пользования в ночное время во время действия военного положения, что создало реальную угрозу жизни или здоровью других жильцов, свидетельствует о наличии в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины;

– необходимость использования транспортного средства для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения к виновному дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– УПК Украины не предусматривает отдельного уведомления о завершении досудебного расследования защитника, который получил полномочия в уголовном производстве после уведомления подозреваемого и другого защитника о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам дела, как основания для остановки течения срока досудебного расследования;

– постановление следственного судьи о временном доступе к оригиналам документов, находящихся во владении фермерского хозяйства, с возможностью их изъятия подлежит апелляционному обжалованию, поскольку изъятие свидетельства о регистрации транспортных средств, оригинала устава и документов на право собственности или пользования земельными участками создает препятствия для его деятельности;

– в случае отказа лица предоставить отпечатки папиллярных узоров пальцев рук и ладоней для проведения судебной дактилоскопической экспертизы, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты этого лица не противоречит требованиям УПК Украины. Дактилокарта не является отдельным доказательством в уголовном производстве, так как не содержит фактических данных о подлежащих доказыванию обстоятельствах. Доказательством является заключение судебной дактилоскопической экспертизы.

В обзоре также приведены другие, не менее актуальные правовые позиции.

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