С 6 августа для абитуриентов начинается подтверждение выбора учебного заведения – МОН

Министерство образования и науки сообщило о завершении этапа подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Уже до 6 августа абитуриенты получат результаты — именно тогда станет известно, кто получит рекомендацию к зачислению.
Система предоставляет рекомендацию только по одному заявлению. Если оно получено — заявление получит статус «Рекомендовано» (на бюджет или контракт). Другие заявления рассматриваться не будут.
Как подтвердить выбор
Подтверждение необходимо, если вы хотите учиться по выбранному заявлению. Это можно сделать:
После подтверждения необходимо выполнить требования к зачислению, определенные Правилами приема, и заключить договор на предоставление образовательных услуг.
Если абитуриент отказывается от рекомендации на бюджет, а затем поступает на контракт — он теряет право на государственный грант. Государственная поддержка предоставляется только один раз.
Если вы не получили рекомендацию
Если ни одно из заявлений не получило статус «Рекомендовано», вы не попали в список на этом этапе. Однако после 11 августа университеты сформируют новые рекомендации — на контракт.
Получить грант на обучение можно при следующих условиях:
Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.
В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.
ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:
В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.
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