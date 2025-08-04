С 6 августа для абитуриентов начинается подтверждение выбора учебного заведения – МОН

С 6 августа поступающие узнают, кто рекомендуется к зачислению.

Источник фото: СМИ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки сообщило о завершении этапа подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Уже до 6 августа абитуриенты получат результаты — именно тогда станет известно, кто получит рекомендацию к зачислению.

Только одно заявление

Система предоставляет рекомендацию только по одному заявлению. Если оно получено — заявление получит статус «Рекомендовано» (на бюджет или контракт). Другие заявления рассматриваться не будут.

Как подтвердить выбор

Подтверждение необходимо, если вы хотите учиться по выбранному заявлению. Это можно сделать:

онлайн — с помощью КЭП или Дія.Підпис

либо загрузив сканкопию подписанного заявления. Инструкция — здесь

После подтверждения необходимо выполнить требования к зачислению, определенные Правилами приема, и заключить договор на предоставление образовательных услуг.

Отказ от бюджетной рекомендации = потеря шанса на грант

Если абитуриент отказывается от рекомендации на бюджет, а затем поступает на контракт — он теряет право на государственный грант. Государственная поддержка предоставляется только один раз.

Если вы не получили рекомендацию

Если ни одно из заявлений не получило статус «Рекомендовано», вы не попали в список на этом этапе. Однако после 11 августа университеты сформируют новые рекомендации — на контракт.

Кто может претендовать на грант

Получить грант на обучение можно при следующих условиях:

заявление подано в вуз, участвующий в экспериментальном проекте;

результаты НМТ — не менее 150 баллов по двум предметам (для гранта 1 уровня) или 170 баллов (для 2 уровня);

либо 140 баллов — если поступление на специальности с особой поддержкой.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.

В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.

ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 44 тыс. заявлений Национальный университет «Львовская политехника» — 41 769 КНУ имени Тараса Шевченко — 34 120

В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.