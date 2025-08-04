Практика судов
  1. В Украине

С 6 августа для абитуриентов начинается подтверждение выбора учебного заведения – МОН

16:49, 4 августа 2025
С 6 августа поступающие узнают, кто рекомендуется к зачислению.
С 6 августа для абитуриентов начинается подтверждение выбора учебного заведения – МОН
Источник фото: СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки сообщило о завершении этапа подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Уже до 6 августа абитуриенты получат результаты — именно тогда станет известно, кто получит рекомендацию к зачислению.

Только одно заявление

Система предоставляет рекомендацию только по одному заявлению. Если оно получено — заявление получит статус «Рекомендовано» (на бюджет или контракт). Другие заявления рассматриваться не будут.

Как подтвердить выбор

Подтверждение необходимо, если вы хотите учиться по выбранному заявлению. Это можно сделать:

  • онлайн — с помощью КЭП или Дія.Підпис
  • либо загрузив сканкопию подписанного заявления. Инструкция — здесь.

После подтверждения необходимо выполнить требования к зачислению, определенные Правилами приема, и заключить договор на предоставление образовательных услуг.

Отказ от бюджетной рекомендации = потеря шанса на грант

Если абитуриент отказывается от рекомендации на бюджет, а затем поступает на контракт — он теряет право на государственный грант. Государственная поддержка предоставляется только один раз.

Если вы не получили рекомендацию

Если ни одно из заявлений не получило статус «Рекомендовано», вы не попали в список на этом этапе. Однако после 11 августа университеты сформируют новые рекомендации — на контракт.

Кто может претендовать на грант

Получить грант на обучение можно при следующих условиях:

  • заявление подано в вуз, участвующий в экспериментальном проекте;
  • результаты НМТ — не менее 150 баллов по двум предметам (для гранта 1 уровня) или 170 баллов (для 2 уровня);
  • либо 140 баллов — если поступление на специальности с особой поддержкой.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.

В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.

ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:

  1. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 44 тыс. заявлений
  2. Национальный университет «Львовская политехника» — 41 769
  3. КНУ имени Тараса Шевченко — 34 120

В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

обучение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Избран новый состав Общественного совета добропорядочности – журналисты, адвокаты, правозащитники и антикоррупционные активисты

От предыдущего состава Общественного совета добропорядочности осталось всего три представителя общественности.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео