З 6 серпня для вступників почнеться підтвердження вибору місця навчання – МОН

З 6 серпня вступники дізнаються, кого рекомендовано до зарахування.

Джерело фото: ЗМІ

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Міністерство освіти і науки повідомило про завершення етапу подання заяв на вступ до закладів вищої освіти. Уже до 6 серпня вступники отримають результати — саме тоді стане відомо, хто отримає рекомендацію до зарахування.

Лише одна заява

Рекомендацію система надає лише за однією заявою. Якщо її присвоєно — заява отримає статус «Рекомендовано» (на бюджет або контракт). Інші заяви не розглядатимуться.

Як підтвердити вибір

Підтвердження необхідне, якщо ви хочете навчатися за обраною заявою. Зробити це можна:

онлайн — за допомогою КЕП або Дія.Підпису



Інструкція – тут або шляхом завантаження сканкопії підписаної заяви.

Після підтвердження потрібно виконати вимоги до зарахування, визначені Правилами прийому, і укласти договір про надання освітніх послуг.

Відмова від рекомендації бюджету = втрата шансу на грант

Якщо вступник відмовляється від рекомендації на бюджет, а потім вступає на контракт — він втрачає право на державний грант. Адже підтримка надається лише один раз.

Якщо не отримали рекомендацію

Якщо жодна заява не отримала статусу «Рекомендовано», ви не потрапили до списку на цьому етапі. Проте після 11 серпня університети сформують нові рекомендації — на контракт.

Хто може претендувати на грант

Отримати грант на навчання можна за умов:

заява подана до ЗВО, який бере участь в експериментальному проєкті;

результати НМТ — не менше ніж 150 балів із двох предметів (для гранту 1 рівня) або 170 балів (для 2 рівня);

або 140 балів, якщо вступ на спеціальність із особливою підтримкою.

Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про завершення вступної кампанії 2025 року. За його словами, цьогорічна кампанія засвідчила активність вступників та широкий географічний інтерес — абітурієнти обирали як столичні, так і регіональні університети, але в лідерах Львів та Київ.

Водночас Сергій Бабак зазначив, що цьогорічний рівень вступної активності спростовує побоювання щодо масового виїзду українських абітурієнтів за кордон.

ТОП-3 найпопулярніших ЗВО серед вступників на бакалаврат:

Львівський національний університет імені Івана Франка — 44 тис. заяв Національний університет «Львівська політехніка» — 41 769 КНУ імені Тараса Шевченка — 34 120

У десятку також увійшли КПІ імені Ігоря Сікорського, Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Ю. Федьковича, Прикарпатський імені В. Стефаника, КНЕУ, Харківський імені В. Каразіна та Волинський імені Лесі Українки.

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