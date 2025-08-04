Смерть 11-річної дівчинки в ДТП у Хмельницькому: через 6 років суд виніс вирок винуватцям

На Хмельниччині суд виніс вирок двом водіям, з вини яких у 2019 році загинула 11-річна дівчинка.

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У Хмельницькій області винесли вирок особам, причетним до трагічної ДТП, яка трапилася у 2019 році в обласному центрі. Унаслідок зіткнення мотоцикла та легкового авто мотоцикл вилетів на тротуар і зачепив 11-річну дівчинку. Дитина отримала тяжкі травми та того ж дня померла у лікарні. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, мотоцикліст з Хмельницького рухався з перевищенням дозволеної швидкості більш ніж у два рази. Водночас водій легковика — громадянин Туреччини — під час повороту ліворуч не надав переваги мотоциклу. Наслідком зіткнення стала трагічна загибель дитини, яка очікувала на дозвільний сигнал світлофора.

Після аварії іноземний громадянин покинув територію України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У листопаді 2021 року його вдалося затримати та повернути до України шляхом екстрадиції.

Мотоцикліста правоохоронці затримали ще в день трагедії. У 2021 році його засудили до шести років позбавлення волі. Згодом Верховний Суд скасував це рішення для спільного розгляду справи. Після повернення другого обвинуваченого обидва епізоди об’єднали в одне провадження, повідомляє прокуратура.

Суд визнав обох водіїв винними за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої).

Громадянин Туреччини добровільно відшкодував моральну шкоду батькам дитини.

Суд призначив йому покарання у вигляді 3 роки 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

"Врахувавши визнання вини громадянином Туреччини, відшкодування моральної шкоди батькам дитини в розмірі 1 мільйон гривень, вік 75 років, стан здоров’я та позицію потерпілих, суд звільнив його з-під варти в залі суду у зв’язку із повним відбуттям покарання в слідчому ізоляторі", — зазначили у ОГП.

Водієві мотоцикла призначили 5 років 8 місяців позбавлення волі з таким же додатковим обмеженням. Таку міру покарання визначили у зв’язку з визнанням вини, позитивною характеристикою та наявністю на утриманні двох дітей.

Мотоцикліст має сплатити потерпілим 500 тисяч гривень моральної шкоди.

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