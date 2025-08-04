Практика судів
  1. В Україні

Єрмак: Цього тижня світ може отримати шанс зупинити війну — що відомо

16:37, 4 серпня 2025
Голова Офісу Президента закликає світ до рішучих дій після ультиматуму Трампа Путіну.
Єрмак: Цього тижня світ може отримати шанс зупинити війну — що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп встановив для Росії чіткий дедлайн для припинення війни проти України, і цей сигнал має бути підкріплений реальними діями. Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у статті The Washington Post.

«Цього тижня світ може отримати шанс покласти край війні, яку Путін веде проти України», — заявив Єрмак.

За його словами, Київ цінує однозначність меседжу Трампа та його готовність досягти миру через силу:

«Це зобов’язання, яке ми поділяємо. Президент Володимир Зеленський зробив його фундаментом нашого спротиву. Сила — єдина мова, яку розуміє Путін».

Санкції мають бути посилені: п’ять кроків від Києва

Єрмак підкреслив, що для реального впливу на хід війни необхідно посилити санкційний тиск. Він навів п’ять конкретних кроків, які Україна пропонує для цього:

Удар по стратегічних активах Кремля

Санкції мають бути застосовані до «Росатома» та «Роскосмосу» — структур, які прямо задіяні у війні:

  • «Росатом» підтримує розробку ядерної зброї та окупацію ЗАЕС.
  • «Роскосмос» надає супутникові дані для російських ракет.

Повне відключення фінансових каналів

«Газпромбанк» залишається головним каналом для торгівлі енергоносіями. Його, а також інші банки-посередники, слід повністю відключити від глобальної фінансової системи.

Боротьба з обходом санкцій через треті країни

РФ щороку імпортує мільярди доларів у вигляді мікросхем та електроніки через посередників у Китаї та Центральній Азії. Єрмак закликає до жорстких вторинних санкцій проти компаній, які допомагають обходити обмеження.

Блокування тіньового нафтового флоту

Пропонується санкціонувати судна, які приховують своє місцезнаходження або перевантажують нафту у відкритому морі, а також заблокувати порти та операторів, що до цього причетні.

Криптовалютна блокада

Україна закликає заблокувати біржі та гаманці, які обслуговують військову економіку Росії, оминаючи традиційні канали платежів.

«Війна Росії проти України – це не лише наша трагедія, а глобальна загроза. Інструменти для її зупинки існують. Потрібна лише політична воля, щоб застосувати їх швидко та рішуче.», — підсумував Єрмак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Соціальний комітет рекомендував прийняти законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

Кабмін разом з парламентарями вважають, що законопроект буде сприяти підвищенню народжуваності та поєднанню батьківства з зайнятістю.

Плакати зі словами «акція» чи «знижка» на алкоголь у торговельному залі магазину заборонені – Верховний Суд

Будь-які матеріали або дії у торговельному залі магазину, що мають на меті стимулювання інтересу чи попиту до алкогольної продукції є внутрішньою рекламою: позиція Верховного Суду.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Введення орудних величин для окладів суддів — комітет Третьякової рекомендував комітету Маслова самостійно визначитися з долею законопроекту

Натомість комітет Галини Третьякової рекомендував прийняти законопроект про орудні величини для розрахунку окладів НАБУ, НАЗК, АРМА, БЕБ та митників.

Юлія Свириденко назвала склад комісії з відбору керівника Митної служби з вирішальним голосом «міжнародників»

Вирішальний голос при відборі нового очільника митниці матимуть міжнародні експерти.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду