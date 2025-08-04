Єрмак: Цього тижня світ може отримати шанс зупинити війну — що відомо

Президент США Дональд Трамп встановив для Росії чіткий дедлайн для припинення війни проти України, і цей сигнал має бути підкріплений реальними діями. Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у статті The Washington Post.
«Цього тижня світ може отримати шанс покласти край війні, яку Путін веде проти України», — заявив Єрмак.
За його словами, Київ цінує однозначність меседжу Трампа та його готовність досягти миру через силу:
«Це зобов’язання, яке ми поділяємо. Президент Володимир Зеленський зробив його фундаментом нашого спротиву. Сила — єдина мова, яку розуміє Путін».
Єрмак підкреслив, що для реального впливу на хід війни необхідно посилити санкційний тиск. Він навів п’ять конкретних кроків, які Україна пропонує для цього:
Удар по стратегічних активах Кремля
Санкції мають бути застосовані до «Росатома» та «Роскосмосу» — структур, які прямо задіяні у війні:
Повне відключення фінансових каналів
«Газпромбанк» залишається головним каналом для торгівлі енергоносіями. Його, а також інші банки-посередники, слід повністю відключити від глобальної фінансової системи.
Боротьба з обходом санкцій через треті країни
РФ щороку імпортує мільярди доларів у вигляді мікросхем та електроніки через посередників у Китаї та Центральній Азії. Єрмак закликає до жорстких вторинних санкцій проти компаній, які допомагають обходити обмеження.
Блокування тіньового нафтового флоту
Пропонується санкціонувати судна, які приховують своє місцезнаходження або перевантажують нафту у відкритому морі, а також заблокувати порти та операторів, що до цього причетні.
Криптовалютна блокада
Україна закликає заблокувати біржі та гаманці, які обслуговують військову економіку Росії, оминаючи традиційні канали платежів.
«Війна Росії проти України – це не лише наша трагедія, а глобальна загроза. Інструменти для її зупинки існують. Потрібна лише політична воля, щоб застосувати їх швидко та рішуче.», — підсумував Єрмак.
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