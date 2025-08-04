Єрмак: Цього тижня світ може отримати шанс зупинити війну — що відомо

Голова Офісу Президента закликає світ до рішучих дій після ультиматуму Трампа Путіну.

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Президент США Дональд Трамп встановив для Росії чіткий дедлайн для припинення війни проти України, і цей сигнал має бути підкріплений реальними діями. Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у статті The Washington Post.

«Цього тижня світ може отримати шанс покласти край війні, яку Путін веде проти України», — заявив Єрмак.

За його словами, Київ цінує однозначність меседжу Трампа та його готовність досягти миру через силу:

«Це зобов’язання, яке ми поділяємо. Президент Володимир Зеленський зробив його фундаментом нашого спротиву. Сила — єдина мова, яку розуміє Путін».

Санкції мають бути посилені: п’ять кроків від Києва

Єрмак підкреслив, що для реального впливу на хід війни необхідно посилити санкційний тиск. Він навів п’ять конкретних кроків, які Україна пропонує для цього:

Удар по стратегічних активах Кремля

Санкції мають бути застосовані до «Росатома» та «Роскосмосу» — структур, які прямо задіяні у війні:

«Росатом» підтримує розробку ядерної зброї та окупацію ЗАЕС.

«Роскосмос» надає супутникові дані для російських ракет.

Повне відключення фінансових каналів

«Газпромбанк» залишається головним каналом для торгівлі енергоносіями. Його, а також інші банки-посередники, слід повністю відключити від глобальної фінансової системи.

Боротьба з обходом санкцій через треті країни

РФ щороку імпортує мільярди доларів у вигляді мікросхем та електроніки через посередників у Китаї та Центральній Азії. Єрмак закликає до жорстких вторинних санкцій проти компаній, які допомагають обходити обмеження.

Блокування тіньового нафтового флоту

Пропонується санкціонувати судна, які приховують своє місцезнаходження або перевантажують нафту у відкритому морі, а також заблокувати порти та операторів, що до цього причетні.

Криптовалютна блокада

Україна закликає заблокувати біржі та гаманці, які обслуговують військову економіку Росії, оминаючи традиційні канали платежів.

«Війна Росії проти України – це не лише наша трагедія, а глобальна загроза. Інструменти для її зупинки існують. Потрібна лише політична воля, щоб застосувати їх швидко та рішуче.», — підсумував Єрмак.

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