Колишній військовий став жертвою побутового конфлікту на Вінниччині

Суд покарав чоловіка, який убив військового, звільненого за станом здоров’я.

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На Вінниччині до 9 років позбавлення волі засуджено жителя Гайсинського району, який задушив нового співмешканця своєї колишньої дружини. Трагедія сталася у травні 2025 року в селі Соболівка. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За версією слідства, підсудний у стані алкогольного сп’яніння прийшов до чоловіка своєї ексдружини, аби з’ясувати стосунки.

Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку, під час якої обвинувачений задушив опонента, притиснувши його до стіни.

Потерпілий виявився учасником бойових дій, звільненим зі служби за станом здоров’я. Після скоєння злочину нападник залишив місце події, але був оперативно затриманий поліцією. Він визнав свою вину в суді та весь час досудового розслідування перебував під вартою.

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