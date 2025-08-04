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Як оформити навчання під час щорічної відпустки — роз’яснення

22:18, 4 серпня 2025
Якщо навчання збігається з періодом щорічної відпустки, яка вже розпочалася, відпустку не переносять, а подовжують після закінчення навчання.
Як оформити навчання під час щорічної відпустки — роз’яснення
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Федерація профспілок пояснює, у яких випадках щорічна відпустка має бути перенесена або продовжена. Згідно із законом «Про відпустки», це можливо як на вимогу працівника, так і з об’єктивних причин.

Зокрема, працівник має право вимагати перенесення щорічної відпустки, якщо:

– роботодавець не повідомив його вчасно про дату початку відпустки;

– йому не виплатили відпускні у встановлений строк.

Також законом передбачено, що щорічна відпустка повинна бути перенесена або продовжена, якщо:

– працівник тимчасово непрацездатний (лікарняний);

– він виконує державні чи громадські обов’язки з правом звільнення від роботи;

– почалась відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

– щорічна відпустка збіглася з навчальною.

У випадку збігу з навчанням, якщо щорічна відпустка вже почалася, її не переносять, а продовжують після завершення навчального періоду. Йдеться про додаткові навчальні відпустки, передбачені для учнів шкіл, студентів профтехів, вишів, аспірантів і слухачів закладів післядипломної освіти.

Водночас, якщо працівник і роботодавець домовляться про перенесення частини невикористаної відпустки на інший період, це не порушує закон — головне, щоб були відповідні документи.

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