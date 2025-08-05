На Закарпатті чоловік відкрив вогонь по поліцейських, які приїхали на виклик

44-річний чоловік двічі вистрілив із рушниці у поліцейських та пошкодив їхнє службове авто.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Закарпатті затримали чоловіка, якого підозрюють в замаху на життя правоохоронців. Про це повідомляє поліція регіону.

Як стало відомо, що правоохоронці виїхали за місцем проживання підозрюваного у хуліганстсві 44-річного мешканця села Угля Тячівського району.

Останній, побачивши службове авто поліції, почав погрожувати їм та направив рушницю в бік транспорту. Надалі він здійснив два постріли в бік оперативників.

Окрім цього, фігурант пошкодив службовий автомобіль.

44-річного закарпатця затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

У ході огляду місця події слідчі вилучили мисливську зброю, з якої стріляв зловмисник, та боєприпаси до неї.

Дії затриманого слідчі кваліфікували за ст. 348 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство працівника правоохоронного органу, у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. За скоєне йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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