На Закарпатье мужчина открыл огонь по полицейским, прибывшим на вызо

На Закарпатье задержали мужчину, подозреваемого в посягательстве на жизнь правоохранителей. Об этом сообщает полиция региона.
Как стало известно, полицейские выехали по месту проживания 44-летнего жителя села Угля, подозреваемого в хулиганстве.
Увидев служебный автомобиль, мужчина начал угрожать правоохранителям и направил ружье в сторону транспорта. Затем он произвел два выстрела в сторону оперативников.
Кроме того, злоумышленник повредил служебный автомобиль.
44-летнего закарпатца задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли охотничье ружье, из которого стрелял злоумышленник, а также боеприпасы к нему.
Действия задержанного квалифицированы по статье 348 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей. За содеянное ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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