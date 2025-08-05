На Закарпатье мужчина открыл огонь по полицейским, прибывшим на вызо

44-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в полицейских и повредил их служебный автомобиль.

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Закарпатье задержали мужчину, подозреваемого в посягательстве на жизнь правоохранителей. Об этом сообщает полиция региона.

Как стало известно, полицейские выехали по месту проживания 44-летнего жителя села Угля, подозреваемого в хулиганстве.

Увидев служебный автомобиль, мужчина начал угрожать правоохранителям и направил ружье в сторону транспорта. Затем он произвел два выстрела в сторону оперативников.

Кроме того, злоумышленник повредил служебный автомобиль.

44-летнего закарпатца задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли охотничье ружье, из которого стрелял злоумышленник, а также боеприпасы к нему.

Действия задержанного квалифицированы по статье 348 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей. За содеянное ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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