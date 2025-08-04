ВАКС отправил под стражу нардепа Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупции во время закупок РЕБ

Антикорсуд избрал Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 8 млн грн.

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Высший антикоррупционный суд отправил под стражу нардепа Алексея Кузнецова, являющегося фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ. Об этом сообщает Суспільне.

Как сообщается, ВАКС избрал Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 8 млн грн.

Ранее мы писали, что САП совместно с НАБУ объявили о подозрении 6 фигурантам громкого дела по коррупции на закупках дронов и средств РЭБ.

Среди подозреваемых: нардеп Алексей Кузнецов, экс-председатель Мукачевской РГА и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, бывший начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко, а также командир воинской части Нацгвардии и фактический бенефициарный владелец предприятия - производителя БПЛА.

Им инкриминируют статьи о хищении государственных средств, извлечении неправомерной выгоды и участии в организованной преступной группе. Бенефициару и директору предприятия — производителю БПЛА также дополнительно инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

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