В Одесской области судили вражеского агента, которая сливала данные о местах дислокации Силы обороны

За сотрудничество российский куратор пообещал женщине помощь с переездом в РФ или Беларусь.

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39-летнюю жительницу Одесской области признали виновной в государственной измене. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает областная прокуратура.

Женщина добровольно начала сотрудничать с представителем российских спецслужб. От него она получила задачу собирать и передавать данные о расположении украинских военных объектов на территории Одессы и области.

За согласие работать на врага женщине обещали помощь с переездом в Россию или Белоруссию и содействие в трудоустройстве для нее и ее семьи.

Выполняя задачи, она передавала координаты дислокации украинских воинских частей, пограничной службы, морской пехоты и центров комплектования. Также выясняли численность личного состава и наличие техники.

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