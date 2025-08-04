На Одещині судили ворожу агентку, яка зливала дані про місця дислокації Сили оборони

За «співпрацю» російський куратор пообіцяв жінці допомогу з переїздом до РФ або Білорусі.

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39-річну мешканку Одеської області визнали винною у державній зраді. Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що жінка добровільно почала співпрацювати з представником російських спецслужб. Від нього вона отримала завдання — збирати та передавати дані про розташування українських військових об’єктів на території Одеси та області.

За згоду працювати на ворога жінці обіцяли допомогу з переїздом до Росії чи Білорусі та сприяння у працевлаштуванні для неї й її родини.

Виконуючи завдання, вона передавала координати дислокації українських військових частин, прикордонної служби, морської піхоти та центрів комплектування. Також з’ясовувала чисельність особового складу і наявність техніки.

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