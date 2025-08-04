Застосували сльозогінний газ і побили: працівники Дубенського ТЦК постануть перед судом за примусову мобілізацію

Під час затримання чоловік вистрілив у повітря з сигнального пістолета, щоб покликати на допомогу — за це його побили й силоміць мобілізували.

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На Рівненщині судитимуть трьох працівників Дубенського районного ТЦК, які протиправно утримували та побили чоловіка. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, в лютому 2025 року у селі Іваннє на Рівненщині троє працівників ТЦК помітили чоловіка на велосипеді та почали переслідувати його на службовому авто.

«Після відмови чоловіка зупинитися, його збили. Чоловік вистрілив угору із сигнального пістолета, який мав при собі, що розлютило працівників ТЦК. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до автомобіля», — зазначили в ДБР.

Двоє працівників ТЦК вирішили «покарати» його й завдали численних ударів у різні частини тіла та голови. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Побої припинилися лише після того, як військовозобов’язаний «пішов на діалог». Згодом він пройшов ВЛК і був мобілізований до війська.

У червні 2025 року ДБР повідомило про підозру трьом працівникам ТЦК. В ході розслідування вони повністю визнали свою вину та після завершення судового процесу повідомили про намір перевестися до різних бойових бригад.

Фігуранти обвинувачуються за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови), а двоє з них також за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України (катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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