Апеляційний суд погодився з необхідністю тимчасового відсторонення директорки інтернату, підозрюваній у торгівлі людьми — деталі справи

Колегія суддів зазначила, що в матеріалах справи немає доказів того, що усунення керівника негативно вплине на роботу психоневрологічного інтернату, і захист таких доказів не надав.

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Хмельницький апеляційний суд підтвердив правомірність відсторонення директорки психоневрологічного інтернату від займаної посади по 30 серпня 2025 року. Її підозрюють у торгівлі людьми. Про це повідомляє пресслужба суду.

За версією слідства, директорка організувала злочину діяльність, пов`язану з трудовою експлуатацією людей зі стійкими інтелектуальними чи психічними порушеннями, які перебувають в психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині та за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги та реабілітації.

Орган досудового розслідування встановив, що її спільницею була старша медсестра інтернату. Вони домовилися між собою про передачу пацієнтів за грошову винагороду іншим особам для виконання фізичних робіт за межами території комунального закладу.

Слідчі задокументували, що упродовж березня - червня 2025 року директорка та медсестра передавали «особі під зміненими анкетними даними» для примусової безоплатної праці на території його господарства двох пацієнтів інтернату, використовуючи їх вразливий стан внаслідок психічних захворювань та обіцяючи цигарки й гарне харчування.

30 червня 2025 року директорці повідомлено про підозру у передачі службовою особою з використанням службового становища кількох людей з метою експлуатації, з використанням їх уразливого стану, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 149 Кримінального кодексу України).

14 липня 2025 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області задовольнив клопотання слідчого про відсторонення її від займаної посади директора комунального закладу на строк по 30 серпня 2025 року.

Захисник подав апеляційну скаргу – просив скасувати ухвалу місцевого суду. Звернув увагу, що його підзахисна має позитивні характеристики й міцні соціальні зв`язки, є керівником комунального закладу соціального напрямку, яка забезпечує життєдіяльність підопічних в умовах воєнного стану, а також, що її вина у вчиненні злочину наразі не доведена у суді.

Проте апеляційний суд погодився з висновком слідчого судді та вважає, що на цьому етапі досудового розслідування є необхідність відсторонення підозрюваної від займаної посади, враховуючи, що вона обґрунтовано підозрюється у торгівлі людьми під час виконання службових обов`язків та з використанням своєї посади. Тому є ризики, що перебуваючи на посаді, вона може намагатися незаконними засобами впливати на свідків, може знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування, продовжити злочинну діяльність або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Доказів того, що відсторонення керівника суттєво вплине на роботу психоневрологічного інтернату, у матеріалах клопотання немає й сторона захисту не надала, зауважила колегія суддів.

Нагадаємо, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 686/17132/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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