Апелляционный суд согласился с необходимостью временного отстранения директора интерната, подозреваемой в торговле людьми — детали дела

Коллегия судей отметила, что в материалах дела нет доказательств того, что устранение руководителя окажет негативное влияние на работу психоневрологического интерната, и защита таких доказательств не предоставила.

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Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность отстранения директорa психоневрологического интерната от занимаемой должности до 30 августа 2025 года. Её подозревают в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, директор организовала преступную деятельность, связанную с трудовой эксплуатацией людей с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, которые находятся в психоневрологическом интернате в Хмельницкой области и по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, социально-бытовом обслуживании, медицинской помощи и реабилитации.

Орган досудебного расследования установил, что её соучастницей была старшая медсестра интерната. Они договорились между собой о передаче пациентов за денежное вознаграждение другим лицам для выполнения физических работ за пределами территории коммунального учреждения.

Следователи задокументировали, что в течение марта – июня 2025 года директор и медсестра передавали «лицу с изменёнными анкетными данными» для принудительного бесплатного труда на территории его хозяйства двух пациентов интерната, используя их уязвимое состояние вследствие психических заболеваний и обещая сигареты и хорошее питание.

30 июня 2025 года директору сообщено о подозрении в передаче должностным лицом с использованием служебного положения нескольких лиц с целью эксплуатации, с использованием их уязвимого состояния, совершённой по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины).

14 июля 2025 года следственный судья Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области удовлетворил ходатайство следователя об отстранении её от занимаемой должности директора коммунального учреждения сроком до 30 августа 2025 года.

Защитник подал апелляционную жалобу — просил отменить постановление местного суда. Обратил внимание на то, что его подзащитная имеет положительные характеристики и крепкие социальные связи, является руководителем коммунального учреждения социального направления, которое обеспечивает жизнедеятельность подопечных в условиях военного положения, а также на то, что её вина в совершении преступления пока не доказана в суде.

Однако апелляционный суд согласился с выводом следственного судьи и считает, что на данном этапе досудебного расследования существует необходимость отстранения подозреваемой от занимаемой должности, учитывая, что она обоснованно подозревается в торговле людьми при выполнении служебных обязанностей и с использованием своей должности. Поэтому есть риски, что, оставаясь на должности, она может пытаться незаконными способами влиять на свидетелей, может уничтожить или подделать документы, имеющие значение для досудебного расследования, продолжить преступную деятельность или иным образом препятствовать уголовному производству.

Доказательств того, что отстранение руководителя существенно повлияет на работу психоневрологического интерната, в материалах ходатайства нет, и сторона защиты их не предоставила, отметила коллегия судей.

Напомним, что в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/17132/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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