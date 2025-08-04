В Киеве системы для видеонаблюдения закупили с убытком более чем в 2,1 млн грн — подозревают чиновника КП

Из-за служебной халатности должностного лица КП «Информатика» Киев переплатил более 2,1 миллиона гривен за технику для системы видеонаблюдения.

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В Киеве должностное лицо коммунального предприятия подозревают в нанесении убытков более чем на 2,1 миллиона гривен при закупке оборудования для системы видеонаблюдения. Об этом сообщает столичная полиция.

По данным следствия, заместитель генерального директора КП «Информатика» заключил договор с поставщиком на приобретение оборудования.

Установлено, что подозреваемый при осуществлении закупки оборудования, необходимого для развития системы видеонаблюдения столицы, не обеспечил проверку рыночных цен на соответствующий товар и не провел должный анализ.

В результате ожидаемая стоимость техники была искусственно завышена, а договор с поставщиком заключен на условиях, невыгодных для города. По выводам экспертиз, такие действия нанесли бюджету Киева убытки на сумму свыше 2,1 миллиона гривен.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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