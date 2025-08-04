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У Києві системи для відеонагляду закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн — підозрюють посадовця КП

16:07, 4 серпня 2025
Через службову недбалість посадовця КП «Інформатика» Київ переплатив понад 2,1 мільйона гривень за техніку для системи відеонагляду.
У Києві системи для відеонагляду закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн — підозрюють посадовця КП
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У Києві посадовця комунального підприємства підозрюють у збитках на понад 2,1 млн грн через закупівлю обладнання для відеоспостереження. Про це повідомляє столична поліція.

За даними слідства, заступник генерального директора КП «Інформатика» уклав договір із постачальником на закупівлю обладнання.

Встановлено, що підозрюваний під час закупівлі обладнання, необхідного для розвитку системи відеоспостереження столиці, не забезпечив перевірку ринкових цін на відповідний товар та не здійснив належний аналіз.

Внаслідок цього, очікувана вартість техніки була штучно завищена, а договір із постачальником укладено на умовах, невигідних для міста. За висновками експертиз, через такі дії бюджету Києва завдано збитків на понад 2,1 мільйони гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Національна поліція поліція Київ

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