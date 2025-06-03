Працівники Дубенського ТЦК примусово мобілізували чоловіка, застосувавши сльозогінний газ та силу — ДБР

Під час затримання чоловік вистрілив у повітря з сигнального пістолета, щоб покликати на допомогу — за це його побили й силоміць мобілізували.

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На Рівненщині повідомлено про підозру працівникам Дубенського районного ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка, застосувавши силу. Зокрема, військовозобов’язаного силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що 21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля.

«У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили «покарати» його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі», — зазначили в ДБР.

Внаслідок цього військовозобов'язаний отримав легкі тілесні ушкодження

Так, під фізичним тиском чоловік повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК.

При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час.

«Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області», — наголосили в Бюро.

За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру за: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови; двоє з них також підозрюються за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України — катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

Санкція статей передбачає до 6 років позбавлення волі відповідно.

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