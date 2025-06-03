Практика судів
  1. В Україні

Працівники Дубенського ТЦК примусово мобілізували чоловіка, застосувавши сльозогінний газ та силу — ДБР

13:18, 3 червня 2025
Під час затримання чоловік вистрілив у повітря з сигнального пістолета, щоб покликати на допомогу — за це його побили й силоміць мобілізували.
Працівники Дубенського ТЦК примусово мобілізували чоловіка, застосувавши сльозогінний газ та силу — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині повідомлено про підозру працівникам Дубенського районного ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка, застосувавши силу. Зокрема, військовозобов’язаного силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що 21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля.

«У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили «покарати» його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі», — зазначили в ДБР.

Внаслідок цього військовозобов'язаний отримав легкі тілесні ушкодження

Так, під фізичним тиском чоловік повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК.

При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час.

«Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області», — наголосили в Бюро.

За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру за: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови; двоє з них також підозрюються за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України — катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

Санкція статей передбачає до 6 років позбавлення волі відповідно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові повістка ДБР затримання ТЦК мобілізація ВЛК військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон про запровадження в Україні нових банків фінансової інклюзії

Банки фінансової інклюзії допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення нових спеціалізованих адміністративних судів – СОАС та СААС

Верховна Рада прийняла за основу законопроект авторства Володимира Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Верховна Рада схвалила законопроект про новий порядок перевірки декларацій доброчесності суддів

На підставі інформації, що може свідчити про недостовірність чи неповноту тверджень або відомостей у декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, ВККС проводить відповідну перевірку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео