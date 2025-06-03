Работники Дубенского ТЦК принудительно мобилизовали мужчину, применив слезоточивый газ и силу, — ГБР

Во время задержания мужчина выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы позвать на помощь - за это его избили и силой мобилизовали.

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В Ровенской области сообщено о подозрении сотрудникам Дубенского районного ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину, применив силу. В частности, военнообязанного силой удерживали, а двое должностных лиц еще и избили. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что 21 февраля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в селе Иванье Дубенского района сотрудники ТЦК и СП заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затолкали в служебный автомобиль.

«В момент инцидента пострадавший имел при себе сигнальный пистолет, из которого произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь. За это двое военнослужащих решили «наказать» его и нанесли многочисленные удары по различным частям тела и головы, когда он уже лежал на земле», — отметили в ГБР.

В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения

Под физическим давлением военнобязанный сообщил свои анкетные данные и был насильно доставлен в ТЦК.

При этом еще в 2019 году он был признан непригодным к военной службе в мирное время.

«Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому в настоящее время мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровенской области», — подчеркнули в Бюро.

По результатам досудебного расследования офицеру и двум военнослужащим сообщено о подозрении по: ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора; двое из них также подозреваются по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины — пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью заставить потерпевшего к действиям против его воли или наказать за совершенные им поступки.

Санкции статей предусматривают до 6 лет лишения свободы.

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