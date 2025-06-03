Верховная Рада одобрила законопроект о новом порядке проверки деклараций добропорядочности судей

На основании информации, которая может свидетельствовать о недостоверности или неполноте утверждений или сведений в декларации добропорядочности и родственных связей судьи, ВККС проводит соответствующую проверку.

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13165-2 о новых правилах проверки добропорядочности судей, инициатором которого выступил народный депутат Иван Калаур.

В отличие от «базового» законопроекта правительства 13165, переходные положения этого альтернативного законопроекта непосредственно не упоминают о проверке судей Верховного Суда и ВАКС. Однако предусматривают, что после вступления его в силу проведение проверки декларации родственных связей и добропорядочности судьи осуществляется ВККС по новому порядку.

В частности, на основании информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений или сведений в декларации добропорядочности и родственных связей судьи, ВККС проводит соответствующую проверку.

Непредставление, несвоевременное представление декларации добропорядочности и родственных связей судьей или декларирование в ней заведомо недостоверных (в том числе неполных) утверждений или сведений влекут дисциплинарную ответственность.

ВККС проводит проверку декларации добропорядочности и родственных связей судьи на основании информации, полученной от любого лица, или в случае самостоятельного установления ВККС информации, которая может свидетельствовать о:

недостоверности (в том числе неполноте) утверждений или сведений, указанных в такой декларации;

(в том числе неполноте) утверждений или сведений, указанных в такой декларации; непредставлении, несвоевременном представлении такой декларации.

Проверка проводится за последний отчетный период.

ВККС может определять приоритетный порядок проверки деклараций в Регламенте. То есть, самостоятельно решать, кого проверять в первую очередь.

Проверка и принятие по ее результатам решения осуществляется ВККС в течение 3 месяцев, но этот срок может быть продлен – не более чем на 3 месяца.

Результаты проверки рассматриваются на заседании ВККС, на которое приглашается судья, однако, неявка судьи без уважительных причин не препятствует рассмотрению. В случае систематической (трижды) неявки судьи Комиссия может рассмотреть вопрос в его отсутствие.

Решение о подтверждении недостоверности утверждений или сведений, предоставленных судьей в декларации, непредставления или несвоевременного представления декларации, ВККС направляет в орган, осуществляющий дисциплинарное производство, для решения вопроса об открытии дисциплинарного дела.

Как отметил председатель Комитета Денис Маслов, этим законопроектом будет предусмотрена одна декларация вместо двух: добросовестность + родственные связи, которая подается ежегодно до 1 мая; ВККС сможет инициировать проверку — как по собственной инициативе, так и по обращению; решение ВККС по результатам проверки можно обжаловать в суде — в случае обжалования оно не публикуется и не попадает в досье до завершения судебного разбирательства и т.д. При этом Денис Маслов анонсировал поправки к этому законопроекту относительно содержания самой декларации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в начале апреля 2025 года Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 13165 о проверке в течение 2 лет деклараций добропорядочности и родственных связей судей Верховного Суда и высших специализированных судов (сейчас такой спецсуд один – Высший антикоррупционный суд, но вскоре могут добавиться специализированные административные суды СОАС и СААС). Проверку, по задумке Минюста, должна провести Высшая квалификационная комиссия судей при участии Общественного совета добропорядочности.

Правительство при этом ссылается на Отчет Еврокомиссии, которая отметила, что «коррупционные риски в Верховном Суде все еще нуждаются в надлежащем реагировании». Вместе с тем, новый Верховный Суд в Украине начал работать в конце 2017 года, а его судьи отбирались по конкурсу, во время которого проходили проверку добропорядочности при участии того же Общественного совета добропорядочности. Конкурс в ВАКС тоже проходил при участии Общественного совета международных экспертов, во время которого проверялась добросовестность кандидатов. Таким образом, правительство предлагает проверить всех их при участии ГРД еще раз.

23 мая Пленум Верховного Суда, как писала «Судебно-юридическая газета», рекомендовал этот «базовый» законопроект 13165 Кабмина отклонить. Вместо этого законопроекты 13165-1 и 13165-2 – доработать с учетом оговорок, изложенных в заключении Пленума ВС.

До этого, 22 мая Высший совет правосудия обратился к Венецианской комиссии за предоставлением заключения относительно механизмов проверки добропорядочности судей, предложенных во всех трех законопроектах.

Постигнет ли законопроект 13165-2 судьба другого законопроекта 12368-1 – вопрос. Напомним, Верховная Рада 26 февраля приняла в целом законопроект 12368-1, которым урегулировала основы создания новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

При этом законопроект 12368-1, инициатором которого выступил народный депутат Сергей Власенко, был переработан до неузнаваемости, в нем изменилось как содержание, так и название. Фактически ко второму чтению его редакция превратилась в ту, которую предлагал Кабмин в лице вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной в законопроекте 12368 о создании Высшего административного суда (и который был отклонен парламентом).

Таким образом, не исключено, что ко второму чтению вопросы относительно проверки добропорядочности судей Верховного Суда в законопроекте 13165-2 могут быть уточнены с учетом предложений инициатора «базового» законопроекта, то есть, правительства.

Автор: Наталя Мамченко

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