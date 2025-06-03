В Харьковской области разоблачили организатора схемы многомиллионных хищений на трансформаторах

Организатора схемы задержали детективы во время попытки покинуть территорию Украины.

Фото: НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении организатору схемы многомиллионных хищений на закупках энергетического оборудования для АО «Харьковоблэнерго». Перед этим его задержали детективы во время попытки покинуть территорию Украины. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

По данным следствия, в 2021 году указанное лицо взяло под личный контроль проведение закупок энергетического оборудования в АО «Харьковоблэнерго» и предпринимало меры для распространения своего влияния на закупки такого оборудования другими государственными предприятиями энергетического сектора.

Руководитель АО «Харьковоблэнерго», который уже является подозреваемым по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов на закупку энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными ему компаниями по ценам, превышающим рыночные в несколько раз.

Таким образом участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн грн.

В августе 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему и сообщили о подозрении 7 лицам.

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