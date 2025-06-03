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В центре Киева водитель электроскутера пытался скрыться от патрульных из-за движения по тротуару, видео

15:24, 3 июня 2025
Водителю подали законное требование об остановке, однако он пошел наутек.
В центре Киева водитель электроскутера пытался скрыться от патрульных из-за движения по тротуару, видео
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На улице Крещатик столичные мотопатрульные заметили водителя электроскутера Shuttle Demin, который ехал по тротуару, нарушая правила дорожного движения.

Как сообщили в патрульной полиции, ему подали законное требование об остановке, однако мужчина попытался скрыться.

После задержания с водителем провели разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения в будущем. Также на него составили соответствующие административные материалы.

Правоохранители напоминают, что согласно пункту 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено.

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ПДД Киев штраф / штрафы патрульная полиция

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