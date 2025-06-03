Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У центрі Києва водій електроскутера тікав від патрульних через рух по тротуару, відео

15:24, 3 червня 2025
Водію оголосили законну вимогу про зупинку, однак він подався навтьоки.
У центрі Києва водій електроскутера тікав від патрульних через рух по тротуару, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На вулиці Хрещатик столичні мотопатрульні побачили водія електроскутера Shuttle Demin, який їхав тротуаром, порушуючи правила дорожнього руху.

Як повідомили у патрульній поліції, йому подали законну вимогу про зупинку, однак чоловік подався навтьоки.

Після зупинки з водієм провели роз’яснювальну бесіду щодо недопустимості подібної поведінки в майбутньому. Також на нього склали відповідні адміністративні матеріали.

Правоохоронці нагадують, що згідно з пунктом 11.13 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках заборонений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПДР Київ штраф патрульна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено новий конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – конкурс триватиме до 2026 року

Конкурс на 23 посади суддів Антикорупційного суду відбудеться за новими правилами – документи можна подати з 7 липня до 6 серпня.

Вищий антикорупційний суд отримав нових суддів – прізвища

Тетяна Литвинко та Олена Чернова тепер судді Вищого антикорупційного суду.

Верховна Рада визначила нові підстави для розкриття банківської таємниці на запит Мін’юсту

На період дії воєнного стану та протягом 2 років з дня його припинення чи скасування банк повинен на запит Міністерства юстиції України розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, визначену у запиті Мінюсту.

Верховна Рада прийняла закон про запровадження в Україні нових банків фінансової інклюзії

Банки фінансової інклюзії допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео