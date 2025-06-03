Епілепсія за 8 тисяч доларів: медики у Чернігові оформляли фейкові хвороби для ухилення від військової служби

Медики заробляли на військовозобов’язаних, сприяючи їх незаконному переправленню через кордон шляхом виготовлення підроблених висновків ВЛК про непридатність до військової служби.

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У Чернігові правоохоронці затримали злочинне угруповання медиків, які організували корупційну схему ухилення від військової служби. Про це повідомляє Нацполіція.

Вказується, що медики з кількох лікарень міста систематично заробляли на військовозобов’язаних, сприяючи їх незаконному переправленню через держкордон шляхом виготовлення підроблених висновків ВЛК про непридатність до військової служби.

Слідство встановило, що 37-річний лікар - член військово-лікарської комісії - організував схему з визнання осіб мобілізаційного віку непридатними до військової служби.

До схеми фігурант залучив ще чотирьох медиків з різних лікарень Чернігова – члена ВЛК (лікаря-невропатолога), завідувачку терапевтичним відділенням, завідувачку одного з відділень психоневрологічної лікарні, фельдшера «швидкої» допомоги та посередника, який підшукував військовозобов’язаних «клієнтів».

«За вказівкою члена ВЛК фельдшер складав та вносив недостовірні відомості до медичної документації про факти виїздів до «клієнтів», які ніби скаржилися на самопочуття. У подальшому, залучені до корупційної схеми лікарі направляли «хворих» на стаціонарне лікування та ставили їм фіктивні діагнози, зокрема – епілепсію», — зазначили правоохоронці.

Таким чином, за грошову винагороду медики формували фіктивний пакет документів особам призивного віку, що давало їм підстави при проходженні ВЛК визнавати їх непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку та вільно перетинати державний кордон України.

Поліцейські задокументували численні факти отримання учасниками групи хабарів від осіб призивного віку в розмірі 8 тисяч доларів з кожного за визнання їх непридатними.

Під час передачі чергового «траншу» організатора схеми та двох його спільників поліція затримала за силової підтримки КОРД.

Правоохоронці провели 26 одночасних обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів та вилучили низку речових доказів – чорнові записи, мобільні телефони, планшети, медичну документацію, грошові кошти у сумі майже 20 тисяч доларів.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції Чернігівщини повідомили про підозри у злочинах шістьом фігурантам. Організатору злочинної схеми за ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України), ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Двом затриманим (фельдшеру та посереднику) повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України).

Ще трьом лікарям слідчі поліції повідомили про підозри за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). Наразі їх поміщено під варту.

Наразі поліцейські перевіряють на причетність до злочинної схеми інших осіб, які могли сприяти у виготовленні фіктивних медичних документів.

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