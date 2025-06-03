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На Харківщині викрили організатора схеми мільйонних розкрадань на трансформаторах

13:00, 3 червня 2025
Організатора схеми затримали детективи під час спроби залишити територію України.
На Харківщині викрили організатора схеми мільйонних розкрадань на трансформаторах
Фото: НАБУ
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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ «Харківобленерго» енергетичного обладнання. Перед цим його затримали детективи під час спроби залишити територію України. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

За даними слідства, у 2021 році вказана особа взяла під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ «Харківобленерго» та вживала заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Керівник АТ «Харківобленерго», який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів.

У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 млн грн.

У серпні 2024 року НАБУ і САП викрили оборудку та повідомили про підозру 7 особам.

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НАБУ САП Харків

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