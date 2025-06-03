Верховна Рада схвалила законопроект про новий порядок перевірки декларацій доброчесності суддів

На підставі інформації, що може свідчити про недостовірність чи неповноту тверджень або відомостей у декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, ВККС проводить відповідну перевірку.

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Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 13165-2 про нові правила перевірки доброчесності суддів, ініціатором якого виступив нардеп Іван Калаур.

На відміну від «базового» законопроекту уряду 13165 перехідні положення цього альтернативного законопроекту безпосередньо не згадують про перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС. Втім, передбачають, що після набрання ним чинності проведення перевірки декларації родинних зв’язків і доброчесності судді здійснюється ВККС за новим порядком.

Зокрема, на підставі інформації, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень або відомостей у декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, ВККС проводить відповідну перевірку.

Неподання, несвоєчасне подання декларації доброчесності та родинних зв’язків суддею або декларування в ній завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень або відомостей мають наслідком дисциплінарну відповідальність.

ВККС проводить перевірку декларації доброчесності та родинних зв’язків судді на підставі інформації, отриманої від будь-якої особи, або у разі самостійного встановлення ВККС інформації, що може свідчити про:

недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень або відомостей, вказаних у такій декларації;

неподання, несвоєчасне подання такої декларації.

Перевірка проводиться за останній звітний період.

ВККС може визначати пріоритетний порядок перевірки декларацій у Регламенті. Тобто, самостійно вирішити, кого перевірятиме першочергово.

Перевірка та ухвалення за її результатами рішення здійснюється ВККС протягом 3 місяців, але цей строк може бути продовжено – не більше ніж на 3 місяці.

Результати перевірки розглядаються на засіданні ВККС, на яке запрошується суддя, втім, неявка судді без поважних причин не перешкоджає розгляду. У разі систематичної (тричі) неявки судді Комісія може розглянути питання за його відсутності.

Рішення про підтвердження недостовірності тверджень або відомостей, наданих суддею у декларації, неподання чи несвоєчасного подання декларації, ВККС направляє до органу, що здійснює дисциплінарне провадження, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи.

Як зазначив голова Комітету Денис Маслов, цим законопроектом буде передбачена одна декларація замість двох: доброчесність + родинні зв’язки, яка подається щороку до 1 травня; ВККС зможе ініціювати перевірку — як за власною ініціативою, так і за зверненням; рішення ВККС за наслідками перевірки можна оскаржити в суді — у разі оскарження воно не публікується і не потрапляє до досьє до завершення судового розгляду тощо. При цьому Денис Маслов анонсував поправки до цього законопроекту щодо змісту самої декларації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на початку квітня 2025 року Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 13165 про перевірку протягом 2 років декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів (наразі такий спецсуд один – Вищий антикорупційний суд, але незабаром можуть додатися спеціалізовані адмінсуди СОАС та СААС). Перевірку, за задумом Мін’юсту, має провести Вища кваліфікаційна комісія суддів за участю Громадської ради доброчесності.

Уряд при цьому посилається на Звіт Єврокомісії, яка зауважила, що «корупційні ризики у Верховному Суді все ще потребують належного реагування».

Разом з тим, новий Верховний Суд в Україні почав працювати наприкінці 2017 року, а його судді добиралися за конкурсом, під час якого проходили перевірку доброчесності за участі тої ж Громадської ради доброчесності. Конкурс у ВАКС теж відбувався за участі Громадської ради міжнародних експертів, під час якого перевірялася доброчесність кандидатів. Таким чином, уряд пропонує перевірити всіх їх за участі ГРД ще раз.

23 травня Пленум Верховного Суду, як писала «Судово-юридична газета», рекомендував цей «базовий» законопроект 13165 Кабміну відхилити. Натомість законопроекти 13165-1 та 13165-2 – доопрацювати з урахуванням застережень, викладених у висновку Пленуму ВС.

До цього, 22 травня Вища рада правосуддя звернулася до Венеційської комісії за наданням висновку стосовно механізмів перевірки доброчесності суддів, запропонованих в усіх трьох законопроектах.

Чи не спіткає законопроект 13165-2 доля іншого законопроекту 12368-1 – питання.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 лютого прийняла в цілому законопроект 12368-1, яким врегулювала засади створення нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

При цьому законопроект 12368-1, ініціатором якого виступив народний депутат Сергій Власенко був перероблений до невпізнаваності, у ньому змінився як зміст, так і назва. Фактично до другого читання його редакція перетворилася на ту, яку пропонував Кабмін в особі віцепрем’єр-міністра Ольги Стефанішиної у законопроекті 12368 щодо створення Вищого адміністративного суду (і який був відхилений парламентом).

Таким чином, не виключено, що до другого читання питання стосовно перевірки доброчесності суддів Верховного Суду у законопроекті 13165-2 можуть уточнити з урахуванням пропозицій ініціатора «базового» законопроекту, тобто, уряду.

Автор: Наталя Мамченко

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