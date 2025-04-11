ВККС разом з ГРД 2 роки будуть перевіряти декларації доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – Мін’юст вніс законопроект

Кабмін зареєстрував розроблений Мін’юстом законопроект, який передбачає перевірку декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів Антикорупційного суду та Верховного Суду протягом двох років

Фото: ВККС

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Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 13165 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів. Пояснювальну записку до нього підписала міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Законопроект передбачає, що протягом 24 місяців Вища кваліфікаційна комісія суддів за участю Громадської ради доброчесності має перевірити декларації доброчесності та родинних зв’язків суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів (наразі такий спецсуд один – Вищий антикорупційний суд, але незабаром можуть додатися спеціалізовані адмінсуди СОАС та СААС).

Чому встановлено самий такий строк – 2 роки, протягом яких у деклараціях все може змінитися – автори не пояснюють.

Висновок Громадської ради доброчесності, складений за результатами аналізу декларації, враховується ВККС під час встановлення результатів перевірки та проходження суддею процедур, пов’язаних з його кар’єрою, а також долучається до суддівського досьє.

Також законопроект передбачає, що до 1 травня 2025 року подання декларації родинних зв’язків судді та декларації доброчесності судді здійснюється за правилами, що діяли до набрання чинності цим законопроектом як законом. Отже, автори, вочевидь, сподіваються, що Верховна Рада встигне розглянути, прийняти цей законопроект і він набуде чинності як закон до 1 травня поточного року.

Після набрання чинності цим законом проведення перевірки декларації родинних зв’язків судді та декларації доброчесності судді буде здійснюватися ВККС в порядку, встановленому новим законом.

Зокрема, у самій декларації доброчесності та родинних зв’язків суддя, за задумом Мін’юсту, має твердити, крім законності набуття ним майна, також наступне:

що не втручався у правосуддя, яке здійснюється іншими суддями;

що використовував українську мову як єдину державну мову при здійсненні правосуддя та інших повноважень, визначених законом (яких саме інших повноважень – не визначено);

не вчиняв дії з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави;

не відвідував сам та не має інформації про відвідання членами його сім’ї території РФ та/або тимчасово окупованої РФ території України.

Декларація доброчесності та родинних зв’язків судді може містити інші твердження, метою яких є перевірка відповідності судді таким показникам доброчесності.

За відсутності доказів іншого твердження та відомості у декларації вважаються достовірними.

У разі надходження інформації від будь-якої особи або самостійного встановлення ВККС інформації, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень або відомостей, вказаних у декларації, неподання, несвоєчасне подання декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, ВККС проводить перевірку декларації.

ВККС не розглядається інформація, яка надійшла від анонімних джерел або джерела походження якої встановити неможливо.

Вища кваліфікаційна комісія суддів може визначати першочерговий (пріоритетний) порядок перевірки декларацій.

Також встановлено, що ВККС не пізніше одного місяця з дня отримання або встановлення відповідної інформації ухвалює рішення про проведення перевірки у порядку, встановленому Регламентом ВККС.

Перевірка декларації доброчесності та родинних зв’язків судді та ухвалення за її результатами рішення проводиться ВККС протягом 3 місяців з дня ухвалення рішення про її проведення. Цей строк може бути продовжено, але не більше ніж на 3 місяці.

Для цілей перевірки тверджень судді або відомостей в декларації, неподання чи несвоєчасного подання ВККС, Вища рада правосуддя, їх органи або інші суб’єкти також застосовують Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).

У разі встановлення фактів декларування суддею недостовірних (у тому числі неповних) тверджень або відомостей, неподання чи несвоєчасного подання декларації доброчесності та родинних зв'язків судді ВККС в 10-денний строк після ухвалення рішення звертається до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про здійснення дисциплінарного провадження.

Незалежно від результатів дисциплінарного провадження, у разі встановлення ВККС фактів декларування суддею недостовірних (у тому числі неповних) тверджень або відомостей, неподання чи несвоєчасного подання декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, відповідні факти враховуються під час процедур, пов’язаних з кар’єрою судді. Як саме враховуються, у законопроекті також не визначено.

Автор: Наталя Мамченко

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