ВККС совместно с ГРД в течение 2 лет будет проверять декларации добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – Минюст внес законопроект

Кабмин зарегистрировал разработанный Минюстом законопроект, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности и семейных связей судей Антикоррупционного суда и Верховного Суда в течение двух лет.

Фото: ВККС

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Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 13165 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно совершенствования процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей. Пояснительную записку к нему подписала министр юстиции Ольга Стефанишина.

Законопроект предусматривает, что в течение 24 месяцев Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) при участии Общественного совета добропорядочности (ГРД) должна проверить декларации добропорядочности и семейных связей судей Верховного Суда и высших специализированных судов (на данный момент такой специализированный суд один – Высший антикоррупционный суд, но в будущем могут появиться специализированные административные суды СОАС и СААС).

Почему установлен именно такой срок – 2 года, в течение которых в декларациях многое может измениться, – авторы не объясняют.

Выводы Общественного совета добропорядочности, составленные по результатам анализа деклараций, учитываются ВККС при определении результатов проверки и прохождении судьей процедур, связанных с его карьерой, а также включаются в судейское досье.

Также законопроект предусматривает, что до 1 мая 2025 года подача деклараций семейных связей и добропорядочности судей осуществляется по правилам, действовавшим до вступления этого законопроекта в силу как закона. Таким образом, авторы, очевидно, рассчитывают, что Верховная Рада успеет рассмотреть и принять этот законопроект, и он вступит в силу до 1 мая текущего года.

После вступления закона в силу проверка деклараций семейных связей и добропорядочности судей будет осуществляться ВККС в порядке, установленном новым законом.

В частности, в декларации добропорядочности и семейных связей судья, по замыслу Минюста, должен подтверждать, помимо законности приобретения имущества, следующее:

что он не вмешивался в правосудие, осуществляемое другими судьями;

что использовал украинский язык как единственный государственный язык при осуществлении правосудия и других полномочий, определенных законом (каких именно других полномочий – не уточняется);

что не совершал действий с целью получения гражданства (подданства) иностранного государства;

что не посещал сам и не имеет информации о посещении членами его семьи территории РФ и/или временно оккупированных РФ территорий Украины.

Декларация добропорядочности и семейных связей судьи может содержать другие утверждения, направленные на проверку соответствия судьи показателям добропорядочности.

При отсутствии доказательств обратного утверждения и сведения в декларации считаются достоверными.

В случае поступления информации от любого лица или самостоятельного выявления ВККС данных, которые могут свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений или сведений в декларации, неподаче или несвоевременной подаче декларации, ВККС проводит проверку.

Информация, поступившая от анонимных источников или источников, происхождение которых невозможно установить, ВККС не рассматривается.

Высшая квалификационная комиссия судей может определять приоритетный порядок проверки деклараций.

Также установлено, что ВККС не позднее одного месяца с момента получения или выявления соответствующей информации принимает решение о проведении проверки в порядке, установленном Регламентом ВККС.

Проверка декларации добропорядочности и семейных связей судьи и принятие по ее результатам решения проводится ВККС в течение 3 месяцев с момента принятия решения о проведении проверки. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 3 месяца.

Для целей проверки утверждений судьи или сведений в декларации, а также в случае неподачи или несвоевременной подачи декларации, ВККС, Высший совет правосудия, их органы или другие субъекты применяют Единые показатели оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).

В случае установления фактов декларирования судьей недостоверных (в том числе неполных) утверждений или сведений, неподачи или несвоевременной подачи декларации добропорядочности и семейных связей ВККС в течение 10 дней после принятия решения обращается в орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении судьи, для решения вопроса о проведении дисциплинарного производства.

Независимо от результатов дисциплинарного производства, в случае установления ВККС фактов декларирования судьей недостоверных (в том числе неполных) утверждений или сведений, неподачи или несвоевременной подачи декларации, соответствующие факты учитываются при прохождении судьей процедур, связанных с его карьерой. Как именно они учитываются, в законопроекте не уточняется.

Автор: Наталя Мамченко

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