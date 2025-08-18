Выезд мужчин до 22 лет урегулирует Кабмин своим постановлением — Юлия Свириденко

Изменения в закон для урегулирования вопроса выезда мужчин до 22 лет, по мнению премьер-министра, не нужны — это можно сделать на уровне постановления правительства.

Для урегулирования вопроса выезда за границу мужчин до 22 лет не требуются изменения в закон, достаточно изменений в постановление Кабмина. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко журналистам в кулуарах презентации программы действий правительства.

По ее словам, это будет решение на уровне Кабмина, и его планируется финализировать уже на этой неделе. Деталей она не сообщила.

Как известно, Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко проработать вопрос предоставления разрешения мужчинам до 22 лет на выезд за границу. Вместе с тем, подобная идея содержалась в законопроекте 12361, который еще в декабре 2024 года подала группа депутатов.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей КАС ВС в постановлении от 12 ноября 2024 года по делу № 380/11916/22 согласился с позицией судов, которые признали противоправным и отменили решение инспектора пограничной службы об отказе студенту иностранного вуза в пересечении границы. По этому делу судья-докладчик Сергей Уханенко выразил отдельное мнение, но совпадающее с общей позицией, где дополнительно указал на такие свои выводы:

ограничение относительно реализации конституционного права свободно покидать территорию Украины, которое предусмотрено статьей 33 Конституции, может устанавливаться исключительно законами Украины как актами высшей юридической силы;

ограничение относительно реализации конституционного права свободно покидать территорию Украины в случае введения на территории Украины военного положения прямо не закреплено ни в одном из законов Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», о том, что все же целесообразно было бы урегулировать этот вопрос именно законом, ранее заявлял член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко.

Автор: Наталя Мамченко

