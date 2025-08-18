Выезд мужчин до 22 лет урегулирует Кабмин своим постановлением — Юлия Свириденко

Для урегулирования вопроса выезда за границу мужчин до 22 лет не требуются изменения в закон, достаточно изменений в постановление Кабмина. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко журналистам в кулуарах презентации программы действий правительства.
По ее словам, это будет решение на уровне Кабмина, и его планируется финализировать уже на этой неделе. Деталей она не сообщила.
Как известно, Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко проработать вопрос предоставления разрешения мужчинам до 22 лет на выезд за границу. Вместе с тем, подобная идея содержалась в законопроекте 12361, который еще в декабре 2024 года подала группа депутатов.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей КАС ВС в постановлении от 12 ноября 2024 года по делу № 380/11916/22 согласился с позицией судов, которые признали противоправным и отменили решение инспектора пограничной службы об отказе студенту иностранного вуза в пересечении границы. По этому делу судья-докладчик Сергей Уханенко выразил отдельное мнение, но совпадающее с общей позицией, где дополнительно указал на такие свои выводы:
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», о том, что все же целесообразно было бы урегулировать этот вопрос именно законом, ранее заявлял член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко.
Автор: Наталя Мамченко
