Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Фото: Юлія Свириденко

Для врегулювання питання виїзду за кордон чоловіків до 22 років не потрібні зміни до закону, достатньо змін до постанови Кабміну. Про це зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко журналістам в кулуарах презентації програми дій уряду.

За її словами, це буде рішення на рівні Кабміну, і планується фіналізувати його вже цього тижня. Деталей вона не повідомила.

Як відомо, Президент доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко опрацювати питання надання дозволу чоловікам до 22 років на виїзд за кордон.

Разом з тим, подібні ідея містилася у законопроекті 12361, який ще у грудні 2024 року подала група депутатів.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів КАС ВС в постанові від 12 листопада 2024 року по справі №380/11916/22 погодився з позицією судів, які визнали протиправним і скасували рішення інспектора прикордонної служби про відмову студенту іноземного вишу у перетині кордону. У цій справі суддя-доповідач Сергій Уханенко висловив окрему думку, але збіжну з загальною позицію, де додатково вказав на такі свої висновки:

обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України, яке передбачене статтею 33 Конституції, може встановлюватися виключно законами України як актами вищої юридичної сили;

обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України в разі введення на території України воєнного стану прямо не закріплено в жодному із законів України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на тому, що все ж доцільно було б врегулювати це питання саме законом раніше наголосив член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

Автор: Наталя Мамченко

