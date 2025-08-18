Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Для врегулювання питання виїзду за кордон чоловіків до 22 років не потрібні зміни до закону, достатньо змін до постанови Кабміну. Про це зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко журналістам в кулуарах презентації програми дій уряду.
За її словами, це буде рішення на рівні Кабміну, і планується фіналізувати його вже цього тижня. Деталей вона не повідомила.
Як відомо, Президент доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко опрацювати питання надання дозволу чоловікам до 22 років на виїзд за кордон.
Разом з тим, подібні ідея містилася у законопроекті 12361, який ще у грудні 2024 року подала група депутатів.
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів КАС ВС в постанові від 12 листопада 2024 року по справі №380/11916/22 погодився з позицією судів, які визнали протиправним і скасували рішення інспектора прикордонної служби про відмову студенту іноземного вишу у перетині кордону. У цій справі суддя-доповідач Сергій Уханенко висловив окрему думку, але збіжну з загальною позицію, де додатково вказав на такі свої висновки:
Як повідомляла «Судово-юридична газета», на тому, що все ж доцільно було б врегулювати це питання саме законом раніше наголосив член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.
Автор: Наталя Мамченко
