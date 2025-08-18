Кабмин внесет в парламент кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко 18 августа во время презентации программы действий правительства анонсировала внесение в Верховную Раду законопроекта о защитниках. «Правительство уже в сентябре внесет в Раду Кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины», — отметила она.
Этот проект сформирует комплексную картину для поддержки ветеранов, добавила премьер-министр. В презентации программы действий правительства указаны следующие тезисы о поддержке ветеранов:
Цифровая экосистема для ветеранов:
Услуги офлайн:
Единая правительственная программа «Ветеран.Жилье»
Здоровье — приоритет при возвращении к гражданской жизни и в дальнейшем:
Программы поддержки ветеранов в использовании авто:
Развитие возможностей:
Автор: Наталя Мамченко
