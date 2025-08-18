Кабмин внесет в парламент кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины

В Украине появится кодекс законов о ветеранах — Юлия Свириденко.

Премьер-министр Юлия Свириденко 18 августа во время презентации программы действий правительства анонсировала внесение в Верховную Раду законопроекта о защитниках. «Правительство уже в сентябре внесет в Раду Кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины», — отметила она.

Этот проект сформирует комплексную картину для поддержки ветеранов, добавила премьер-министр. В презентации программы действий правительства указаны следующие тезисы о поддержке ветеранов:

Современные ветераны — современная поддержка

От льгот к развитию возможностей

Учет этапов пути ветерана

Координация всех стейкхолдеров и ресурсов

Цифровая экосистема для ветеранов:

Единый государственный реестр

Ветеран Pro на Дія — все сервисы в смартфоне

Система цифрового кейс-менеджмента для специалистов сопровождения ветерана

Услуги офлайн:

В каждом регионе — ветеранские пространства

В каждой общине — специалисты сопровождения ветерана

Единая правительственная программа «Ветеран.Жилье»

Здоровье — приоритет при возвращении к гражданской жизни и в дальнейшем:

Стандартные маршруты + индивидуальные потребности

Расширенные пакеты НСЗУ

Ментальное здоровье

Спорт

Протезирование и реабилитация

Программы поддержки ветеранов в использовании авто:

Компенсация 50 % стоимости автогражданки

Переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью

Развитие возможностей:

Образование/переквалификация

Трудоустройство — Единая правительственная программа «Ветеран.Работа»

Предпринимательство — Единая правительственная программа «Ветеран.Предпринимательство».

Автор: Наталя Мамченко

