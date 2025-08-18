Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 18 серпня під час презентації програми дій уряду анонсувала внесення до Верховної Ради законопроекту стосовно захисників.
«Уряд вже у вересні внесе до Ради Кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України», зазначила вона.
Цей проект сформує комплексу картину для підтримки ветеранів, додала прем’єр.
У презентації програми дій уряду вказано стосовно підтримки ветеранів наступні тези:
Цифрова екосистема для ветеранів
Послуги оффлайн
Єдина урядова програма Ветеран.Житло
Здоров'я - пріоритет при поверненні до цивільного життя і надалі
Програми підтримки ветеранів у використанні авто
Розвиток спроможності
Автор: Наталя Мамченко
