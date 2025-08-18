Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 18 серпня під час презентації програми дій уряду анонсувала внесення до Верховної Ради законопроекту стосовно захисників.

«Уряд вже у вересні внесе до Ради Кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України», зазначила вона.

Цей проект сформує комплексу картину для підтримки ветеранів, додала прем’єр.

У презентації програми дій уряду вказано стосовно підтримки ветеранів наступні тези:

Сучасні ветерани – сучасна підтримка

Від пільг до розвитку спроможностей

Врахування етапів шляху ветерана

Координація всіх стейкхолдерів та ресурсів

Цифрова екосистема для ветеранів

Єдиний державний реєстр

Ветеран Pro на Дія – всі сервіси в смартфоні

Система цифрового кейс менеджменту для фахівців супроводу ветерана

Послуги оффлайн

У кожному регіоні — ветеранські простори

У кожній громаді – фахівці супроводу ветерана

Єдина урядова програма Ветеран.Житло

Здоров'я - пріоритет при поверненні до цивільного життя і надалі

Стандартні маршрути + індивідуальні потреби

Розширені пакети НСЗУ

Ментальне здоров'я

Спорт

Протезування та реабілітація

Програми підтримки ветеранів у використанні авто

Компенсація 50% вартості автоцивілки

Переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю

Розвиток спроможності

Освіта/перекваліфікація

Працевлаштування – Єдина урядова програма Ветеран.Робота

Підприємництво – Єдина урядова програма Ветеран.Підприємництво.

Автор: Наталя Мамченко

