Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

18:30, 18 серпня 2025
В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.
Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 18 серпня під час презентації програми дій уряду анонсувала внесення до Верховної Ради законопроекту стосовно захисників.

«Уряд вже у вересні внесе до Ради Кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України», зазначила вона.

Цей проект сформує комплексу картину для підтримки ветеранів, додала прем’єр.

У презентації програми дій уряду вказано стосовно підтримки ветеранів наступні тези:

  • Сучасні ветерани – сучасна підтримка
  • Від пільг до розвитку спроможностей
  • Врахування етапів шляху ветерана
  • Координація всіх стейкхолдерів та ресурсів

Цифрова екосистема для ветеранів

  • Єдиний державний реєстр
  • Ветеран Pro на Дія – всі сервіси в смартфоні
  • Система цифрового кейс менеджменту для фахівців супроводу ветерана

Послуги оффлайн

  • У кожному регіоні — ветеранські простори
  • У кожній громаді – фахівці супроводу ветерана

Єдина урядова програма Ветеран.Житло

Здоров'я - пріоритет при поверненні до цивільного життя і надалі

  • Стандартні маршрути + індивідуальні потреби
  • Розширені пакети НСЗУ
  • Ментальне здоров'я
  • Спорт
  • Протезування та реабілітація

Програми підтримки ветеранів у використанні авто

  • Компенсація 50% вартості автоцивілки
  • Переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю

Розвиток спроможності

  • Освіта/перекваліфікація
  • Працевлаштування – Єдина урядова програма Ветеран.Робота
  • Підприємництво – Єдина урядова програма Ветеран.Підприємництво.

Автор: Наталя Мамченко

закон військові Кабінет Міністрів України кодекс Юлія Свириденко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

