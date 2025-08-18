Практика судов
Бюджет на 2026 год планируется с учетом продолжения боевых действий на весь 2026 год — министр финансов Сергей Марченко

14:16, 18 августа 2025
Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2026 год.
Как известно, Министерство финансов Украины должно до 15 сентября подать в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год. Основной вопрос при планировании касался того, будут ли продолжаться боевые действия. Соответствующим образом должно строиться сотрудничество с МВФ.

Министр финансов Сергей Марченко 18 августа сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2026 год.

«У нас сейчас нет других вариантов, кроме как идти по сценарию, который предусматривает продолжение войны на весь 2026 год. Если будут позитивные результаты переговоров и до конца года четкое понимание, что война завершится, и она закончится стабильным и устойчивым миром для Украины, конечно, мы этот подход пересмотрим. Но на сегодня мы должны быть прагматичными. И поэтому на весь 2026 год мы планируем бюджет с учетом продолжения боевых действий.

Соответствующим образом предусматриваем нашу потребность, которая сейчас составляет 45 млрд долларов — это потребность во внешнем финансировании, это не дефицит. Это потребность, в том числе, дефицит плюс погашение долгов. Сейчас эта потребность полностью не покрыта, мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами, это страны G7 и ЕС. И я думаю, что вместе с МВФ и другими стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать.

То есть, у меня довольно сдержанный оптимизм на этот счет. Любые решения можно найти. На сегодня наша потребность на 2026 год закрыта в большей степени, чем это было в 2022, 2023 годах. У нас сейчас есть определенные заверения, которые при наших тщательных действиях, в частности это план реформ, можно реализовать», — отметил Сергей Марченко.

Также Марченко сообщил, что уже есть понимание, что с 2028 года Украина будет иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины.

Напомним, что вскоре Украину посетит миссия МВФ, и позиция МВФ имеет ключевое значение в построении бюджета Украины.

Автор: Наталя Мамченко

