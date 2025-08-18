Бюджет на 2026 рік планується з урахуванням продовження бойових дій на весь 2026 рік – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

Як відомо, Міністерство фінансів України повинно до 15 вересня подати до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на 2026 рік. Основне питання при плануванні стосувалося того, чи будуть продовжуватися бойові дії. Відповідним чином має будуватися співпраця з МВФ.

«Ми зараз не маємо інших варіантів, крім йти за сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік.

Якщо будуть позитивні наслідки перемовин і до кінця року чітке розуміння, що війна завершиться, і вона закінчиться стабільним та сталим миром для України, звичайно, ми цей підхід переглянемо. Але на сьогодні ми маємо бути прагматичними. І тому на весь 2026 рік ми плануємо бюджет з урахуванням продовження бойових дій.

Відповідним чином передбачаємо нашу потребу, яка наразі складає 45 млрд доларів – це потреба у зовнішньому фінансуванні, це не дефіцит. Це потреба, у тому числі, дефіцит плюс погашення боргів. Наразі ця потреба повністю не покрита, ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами, це країни G7 і ЄС. І я думаю, що разом з МВФ та іншими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати.

Тобто, у мене досить стриманий оптимізм стосовно цього. Будь-які рішення можна знайти. На сьогодні наша потреба на 2026 рік закрита в більшій мірі, ніж це було в 2022, 2023 роках. Ми зараз маємо певні запевнення, які при наших ретельних діях, зокрема це план реформ, можна реалізувати», зазначив Сергій Марченко.

Також Марченко повідомив, що вже є розуміння, що з 2028 року Україна буде мати в бюджеті ЄС власну лінію, власну програму, яка буде фінансувати потреби України.

Нагадаємо, що незабаром до України завітає місія МВФ, і позиція МВФ має ключове значення у побудові бюджету України.

Автор: Наталя Мамченко

