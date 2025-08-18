Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Бюджет на 2026 рік планується з урахуванням продовження бойових дій на весь 2026 рік – міністр фінансів Сергій Марченко

14:16, 18 серпня 2025
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.
Бюджет на 2026 рік планується з урахуванням продовження бойових дій на весь 2026 рік – міністр фінансів Сергій Марченко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Міністерство фінансів України повинно до 15 вересня подати до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на 2026 рік. Основне питання при плануванні стосувалося того, чи будуть продовжуватися бойові дії. Відповідним чином має будуватися співпраця з МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко 18 серпня повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

«Ми зараз не маємо інших варіантів, крім йти за сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік.

Якщо будуть позитивні наслідки перемовин і до кінця року чітке розуміння, що війна завершиться, і вона закінчиться стабільним та сталим миром для України, звичайно, ми цей підхід переглянемо. Але на сьогодні ми маємо бути прагматичними. І тому на весь 2026 рік ми плануємо бюджет з урахуванням продовження бойових дій.

Відповідним чином передбачаємо нашу потребу, яка наразі складає 45 млрд доларів – це потреба у зовнішньому фінансуванні, це не дефіцит. Це потреба, у тому числі, дефіцит плюс погашення боргів. Наразі ця потреба повністю не покрита, ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами, це країни G7 і ЄС. І я думаю, що разом з МВФ та іншими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати.

Тобто, у мене досить стриманий оптимізм стосовно цього. Будь-які рішення можна знайти. На сьогодні наша потреба на 2026 рік закрита в більшій мірі, ніж це було в 2022, 2023 роках. Ми зараз маємо певні запевнення, які при наших ретельних діях, зокрема це план реформ, можна реалізувати», зазначив Сергій Марченко.

Також Марченко повідомив, що вже є розуміння, що з 2028 року Україна буде мати в бюджеті ЄС власну лінію, власну програму, яка буде фінансувати потреби України.

Нагадаємо, що незабаром до України завітає місія МВФ, і позиція МВФ має ключове значення у побудові бюджету України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюджет Кабінет Міністрів України Мінфін Сергій Марченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджет на 2026 рік планується з урахуванням продовження бойових дій на весь 2026 рік – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

Прокурорам збираються підвищити посадові оклади, але це не буде підставою для перерахунку їх пенсій

Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн – бюджетний комітет рекомендував прийняти зміни до закону про бюджет на 2025 рік.

Закон про дозвіл на виїзд студентам треба прийняти, бо зараз обмеження базуються на підзаконних актах, а не на прямих нормах закону, що може суперечити Конституції — Федієнко

Коментуючи врегулювання виїзду за кордон студентів, член Комітету з нацбезпеки Федієнко заявив, що «Кабмін почав широко використовувати свої постанови як інструмент управління всією державою, іноді всупереч законам або без участі парламенту» і «багато з цих обмежень базуються на підзаконних актах, а не на прямих нормах закону, що може суперечити Конституції», тому треба прийняти відповідний закон.

Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

Руслан Стефанчук разом з групою депутатів пропонує розглядати законопроекти стосовно вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.

Скасований припис Держгеонадра не є підставою для анулювання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

Не можна анулювати дозвіл на підставі вже скасованого судом припису – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду