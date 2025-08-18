Практика судов
Украина обладает мощным дальнобойным оружием – заявил Шмыгаль на вопрос о «Фламинго»

19:04, 18 августа 2025
Шмыгаль подтвердил наличие украинского дальнобойного оружия, но подробностей о «Фламинго» не раскрыл.
Украина обладает мощным дальнобойным оружием – заявил Шмыгаль на вопрос о «Фламинго»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина обладает мощным дальнобойным оружием, но воздержался от раскрытия подробностей о крылатой ракете «Фламинго». Об этом он сообщил во время презентации Программы действий правительства в Киеве.

«Украинское очень мощное дальнобойное оружие мощное и оно есть. Это ключевые подробности. А все остальное мы узнаем, когда придет подходящий момент», — отметил Шмыгаль, отвечая на вопрос о ракете «Фламинго».

Ранее появилась информация о начале серийного производства крылатой ракеты «Фламинго» (FP-5 от Milanion Group) с дальностью полета 3000 км. Сообщалось, что эта ракета по дальности и мощности боевой части вдвое превосходит американскую Tomahawk и предназначена для массового производства.

оружие Денис Шмыгаль

