Україна має потужну далекобійну зброю – заявив Шмигаль на питання про «Фламінго»

Шмигаль підтвердив наявність української далекобійної зброї, але деталей про «Фламінго» не розкрив.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна володіє потужною далекобійною зброєю, але утримався від розкриття подробиць щодо крилатої ракети «Фламінго». Про це він повідомив під час презентації Програми дій уряду в Києві.

«Українська дуже потужна далекобійна зброя потужна і вона є. Це ключові подробиці. А все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент», – зазначив Шмигаль, відповідаючи на запитання про ракету «Фламінго».

Раніше з’явилася інформація про початок серійного виробництва крилатої ракети «Фламінго» (FP-5 від Milanion Group) із дальністю польоту 3000 км. Повідомлялося, що ця ракета за дальністю та потужністю бойової частини вдвічі перевищує американську Tomahawk і призначена для масового виробництва.

