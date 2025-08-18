Мирное соглашение между Украиной и Россией можно заключить без прекращения огня – Трамп

По словам Трампа, договориться о мирном соглашении можно, пока Украина и Россия воюют.

Во время переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией не нужно прекращение боевых действий.

«Я не думаю, что вам нужно прекращение огня. Знаете, если посмотреть на шесть соглашений, которые я заключил в этом году, то все они были в состоянии войны, я не заключал никаких соглашений о прекращении огня», – отметил Трамп. Он добавил, что понимает стратегические соображения, из-за которых стороны могут избегать такого шага. «У вас есть прекращение огня, а они тем временем восстанавливают силы, готовятся и, возможно, не хотят этого», – пояснил он.

Трамп признал, что идея прекращения огня ему нравится, поскольку это может остановить потери жизней, но подчеркнул: «Мы можем договориться о мирном соглашении, пока они воюют».

