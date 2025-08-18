Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Мирну угоду між Україною та Росією можна укласти без припинення вогню – Трамп

20:54, 18 серпня 2025
За словами Трампа, домовитися про мирну угоду можна, поки Україна та Росія воюють.
Мирну угоду між Україною та Росією можна укласти без припинення вогню – Трамп
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час переговорів у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп заявив, що для укладення мирної угоди між Україною та Росією не потрібне припинення бойових дій.

«Я не думаю, що вам потрібне припинення вогню. Знаєте, якщо подивитися на шість угод, які я уклав цього року, то всі вони були у стані війни, я не укладав жодних угод про припинення вогню», – зазначив Трамп. Він додав, що розуміє стратегічні міркування, через які сторони можуть уникати такого кроку. «Ви маєте припинення вогню, а вони тим часом відновлюють сили, готуються і, можливо, не хочуть цього», – пояснив він.

Трамп визнав, що ідея припинення вогню йому подобається, оскільки це може зупинити втрати життів, але наголосив: «Ми можемо домовитися про мирну угоду, поки вони воюють».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду