Мирну угоду між Україною та Росією можна укласти без припинення вогню – Трамп

За словами Трампа, домовитися про мирну угоду можна, поки Україна та Росія воюють.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час переговорів у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп заявив, що для укладення мирної угоди між Україною та Росією не потрібне припинення бойових дій.

«Я не думаю, що вам потрібне припинення вогню. Знаєте, якщо подивитися на шість угод, які я уклав цього року, то всі вони були у стані війни, я не укладав жодних угод про припинення вогню», – зазначив Трамп. Він додав, що розуміє стратегічні міркування, через які сторони можуть уникати такого кроку. «Ви маєте припинення вогню, а вони тим часом відновлюють сили, готуються і, можливо, не хочуть цього», – пояснив він.

Трамп визнав, що ідея припинення вогню йому подобається, оскільки це може зупинити втрати життів, але наголосив: «Ми можемо домовитися про мирну угоду, поки вони воюють».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.