Министры с уголовными производствами не будут работать в правительстве – Свириденко

20:25, 18 августа 2025
Премьер-министр Украины заявила, что министры с уголовными производствами не будут работать в правительстве.
Министры с уголовными производствами не будут работать в правительстве – Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что министры, в отношении которых правоохранительные органы откроют уголовные производства, не смогут оставаться на должностях в правительстве. Об этом она сообщила в комментарии «BBC Украина».

«Если будут основания, если правоохранительные органы будут открывать уголовные производства, конечно, такие люди не будут работать в правительстве», – отметила Свириденко, отвечая на вопрос о действиях правительства в случае подозрений министров в коррупции или превышении служебных полномочий.

На уточнение, будет ли она подавать рекомендательные письма в суды для сохранения должностей министров с подозрениями, премьер-министр ответила, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. «Будем рассматривать каждый конкретный кейс, но наша задача, чтобы в правительстве работали не только профессиональные, но и очень порядочные люди. Это очень важно», — добавила она.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

