Міністри з кримінальними провадженнями не працюватимуть в уряді – Свириденко

Прем’єр-міністр України заявила, що міністри з кримінальними провадженнями не працюватимуть в уряді.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що міністри, щодо яких правоохоронні органи відкриють кримінальні провадження, не зможуть залишатися на посадах в уряді. Про це вона повідомила в коментарі «BBC Україна».

«Якщо будуть підстави, якщо правоохоронні органи будуть відкривати кримінальні провадження, звичайно, такі люди не будуть працювати в уряді», – зазначила Свириденко, відповідаючи на питання про дії уряду в разі підозр міністрів у корупції чи перевищенні службових повноважень.

На уточнення, чи подаватиме вона рекомендаційні листи до судів для збереження посад міністрів із підозрами, прем’єр-міністр відповіла, що кожен випадок розглядатиметься індивідуально. «Будемо розглядати кожен конкретний кейс, але наша задача, щоб в уряді працювали не тільки професійні, але й дуже порядні люди. Це дуже важливо», – додала вона.

